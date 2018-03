Meckesheim/Eschelsbronn. (dpa/lsw/pol) Bei Gleisarbeiten ist ein 56-jähriger Mann am Samstagnachmittag nahe Eschelbronn ums Leben gekommen. Der Mann war an Gleisarbeiten zwischen Meckesheim und Aglasterhausen beteiligt. Wie die Polizei weiter mitteilte, geriet der Arbeiter am Samstag gegen 17.11 Uhr in eine Schotterplaniermaschine und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 56-Jährigen. Der Mann starb wenig später an seinen Verletzungen. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.