Mit viel Präzision sind die Arbeiter in der Luisenstraße am Werk, wie hier bei der Einsetzung des Regenüberlaufbeckens. Foto: IAH

Von Inge Hanselmann

Meckesheim. Mit der Sanierung der Luisenstraße geht es zügig voran. In einer öffentlichen Begehung überzeugte sich der Bauausschuss zusammen mit Bürgermeister Maik Brandt von den Fortschritten. Vorab im Ratssaal erfuhr das Gremium, dass die Sanierung des Kanals im Inliner-Verfahren bereits fertig und die Hauptwasserleitung komplett verlegt ist. Derzeit werden die restlichen Hausanschlüsse installiert, die teilweise über Privatgrund in die Häuser führen.

Zwischen den Häusern mit der Nummer 36 und 38 wurde unter dem Lobbach hindurch mit einer Spülbohrung die Ringleitung der Wasserversorgung geschlossen und das Regenüberlauf-Bauwerk im Untergrund versenkt. Es soll bei Starkregen die überschüssigen Wassermengen direkt in den Bach als "Vorfluter" ableiten. "Hier ist ein Schatz vergraben", sagte der Bürgermeister. Denn: "Von den 500.000 Euro Auftragssumme sind nur noch drei Schachtdeckel zu sehen!"

Dieses Geld sei sinnvoll ausgegeben, erklärte der Rathauschef. Denn das technische Bauwerk beseitigt eine Schwachstelle des Kanalnetzes, die im Gesamtentwässerungsplan aufgezeigt wurde. Da nun im Gefahrenfall ein Großteil des Oberflächenwassers abgeleitet wird, belastet dieses den Kanal in der Friedrichstraße nicht mehr und vermindert beim Zufluss aus der Fabrikgasse den Rückstau. So wird die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass vor der evangelischen Kirche die Straße überflutet wird, wie es bei den Unwettern Anfang Juni wieder geschehen ist. "Unwägbarkeiten gibt es immer", war Brandt realistisch. "Aber wir tun, was wir können!"

Unter Führung von Bauamtsleiter Mark Möllenbruck und Baustellen-Kümmerer Otto Filsinger wurde der Stand der Arbeiten in der wichtigen Durchgangsstraße an Ort und Stelle besichtigt. Die Baustelle beginnt gleich hinter dem Kreisel, wo an die bestehende Infrastruktur aus der Ortskernsanierung angedockt werden soll. In einer noch offenen, von gelben Verbauplatten gestützten Baugrube war die dicke Hauptwasserleitung mit einem Durchmesser von 20 Zentimetern zu sehen. Noch ist sie verschlossen, doch sie ist bereits unter Druck geprüft und gespült worden. Parallel verläuft das dünnere blaue Rohr, über das später die Ortsbrunnen mit dem Wasser der Martinskapellen-Quelle gespeist werden sollen.

Bis auf einzelne offene Stellen ist in Richtung Ortsausgang der Wasserleitungsgraben schon wieder verfüllt. Ihm folgend ging die Gruppe weiter, immer der Schlauchführung der Notwasserversorgung nach, die über den Dammweg gespeist wird und während der Bauphase die Haushalte versorgt.

Möllenbruck berichtete, dass der Energieversorger im Zuge der Arbeiten die Freileitungen durch Erdkabel ersetzt hat. Die Überspannlampen der Straßenbeleuchtung werden verschwinden und durch Straßenlaternen mit LED-Technik ersetzt. Außerdem wurde für jedes Haus ein Abzweig des mitverlegten Glasfaserkabelstrangs vorgesehen.

"Abends, wenn die Baustelle ruht, kommen die Leute mit ihren Fragen", erzählte Otto Filsinger, der als Kümmerer ein Ansprechpartner für die vielen Bewohner der dicht bebauten Straße ist. Er gibt geduldig Auskunft und erklärt auf verständliche Weise, welche Technik verbaut ist. "Hier, unter den drei Schachtdeckeln auf der Fahrbahn, liegt das Herz der Starkregenvorsorge", erläuterte er. Normalerweise läuft das Abwasser vom Ortsende und teilweise aus der Bergstraße in Richtung Innenort einfach hindurch und weiter zur Kläranlage. Regnet es jedoch plötzlich heftig, so wird das zusätzliche Niederschlagswasser zu einem Großteil direkt in den Bach abgeleitet, während der mitgeführte Dreck den üblichen Weg über die Kanalisation geht.

Man verwechsle das Geschehen eines plötzlichen großen Niederschlags nicht mit einem Hochwasserereignis, machte der Baustellen-Kümmerer klar; nach starkem Regen steige der Lobbachpegel erst zeitlich versetzt an. Wenn der Regenguss vorbei ist, läuft das unterirdische Becken nicht mehr über.

Ein Stromschild verhindert, dass ein möglicherweise folgendes Hochwasser in die Kanalisation zurückdrückt. Mit seinem Zu-, Ab- und Überlauf sei ein durchdachtes, rein mechanisch arbeitendes, wartungsfreies Bauwerk eingebaut worden. Das Bauteil wurde Mitte Juni in einem Stück angeliefert, wurde mit einem großen Kran eingesetzt und ist nun fast vollständig im Untergrund verschwunden.