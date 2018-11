Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Eine Güterabfertigung gibt es am Bahnhof in Meckesheim seit Ende der 1980er Jahre nicht mehr. Ein Zeugnis, dass es sie einst gab, existiert aber auch rund 30 Jahre später noch immer: nämlich die alte, denkmalgeschützte Güterhalle, der die Jahre deutlich anzusehen sind. Wie sehr der Zahn der Zeit an dem historischen Gebäude nagt, zeigte sich unlängst bei einem Vor-Ort-Termin, an dem neben Gemeindevertretern und Verbandsbaumeister Andreas Fritz auch Sachverständige der Firma Holzbau Dellinger aus Meckesheim eingeladen waren.

Das Ergebnis dieses Termins fasste Bürgermeister Maik Brandt in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats so zusammen: "Das Gebäude ist dringend baufällig, es ist Gefahr im Verzug." Es sei offensichtlich, dass bei der Güterhalle Eile angesagt ist. Die Schäden vor allem im Dachbereich, die Bauamtsleiter Mark Möllenbruck anschließend skizzierte, ließen etwaige Zweifler an der Baufälligkeit schnell verstummen.

Dem Bauamtsleiter zufolge ist der Schaden an der mittig über dem Verkehrsweg gelegenen Straßenseite des Gebäudes so schwerwiegend, dass eine Belastung durch Schnee oder starken Wind ausreichen könne, die fragile Statik des Daches zu gefährden. Verbandsbaumeister Fritz habe zudem davor gewarnt, dass der Dachschaden auf der Gleisseite sogar dazu führen könnte, dass bei Sturm einzelne Teile in den Gleisbereich fallen.

Rathauschef Brandt machte deutlich, dass die Sitzung des Gemeinderats genau zum richtigen Zeitpunkt kam, um die unumgänglichen Dachreparaturarbeiten an der Güterhalle zu beschließen. Ansonsten hätte er auch nicht gezögert kraft seines Amtes die Arbeiten per Eilentscheidung zu vergeben.

Das Verbandsbaubüro habe die Kosten für eine Sanierung auf rund 9700 Euro geschätzt. Das Angebot der Firma Dellinger hingegen liege mit knapp 6700 Euro um rund 3000 Euro unterhalb dieser Schätzung. Für die Bürgervertreter gab es auch wegen dieser günstigen Option kaum eine andere Möglichkeit, als dem unverzüglichen Beginn der Dachreparatur zuzustimmen.

Was jedoch nicht hieß, dass sich der Gemeinderat mit dem Beschluss zufrieden zeigte: Inge Hanselmann (CDU) erinnerte daran, dass bereits vor Jahren - trotz Denkmalschutz - der Abriss der Güterhalle im Gespräch gewesen war. Hauptamtsleiter Uwe Schwarz bestätigte eine Abbruchgenehmigung, die bereits seit Jahren vorliege.

Allerdings besteht ein Hinderungsgrund für den Abriss laut Bürgermeister Brandt sinnigerweise darin, dass in der Güterhalle Güter gelagert sind - und zwar Material der Gemeinde. Brandt: "Dafür bräuchten wir eine Ausweichmöglichkeit." Und die lasse sich auf die Schnelle nicht finden.

Jürgen Köttig (MuM) betrachtete die Ausgabe daher in der Sitzung nüchtern: "Auch wenn die 7000 Euro schmerzen, müssen wir es machen. Es ist Gefahr im Verzug und der Winter kommt."

Auf RNZ-Nachfrage bestätigte Bürgermeister Brandt, dass die Reparatur des Bereichs zur Straßenseite hin unmittelbar nach dem Gemeinderatsbeschluss in Auftrag gegeben worden sei und in Kürze ausgeführt werde. Im hinteren Bereich in Richtung der Bahngleise müssten hingegen erst noch Absprachen mit der Deutschen Bahn getroffen werden. Brandt beruhigt jedoch: "Hier ist das Gefährdungspotenzial - kein Durchgangsverkehr und Privatgelände - weit weniger hoch als im vorderen Bereich."