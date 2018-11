Der Bahnübergang von der Zuzenhäuser Straße in die Oberhofstraße befindet sich an der Kreisstraße 4178. Foto: Alex

Von Stefan Zeeh und Nicolas Lewe

Meckesheim. Ein Schritt zur Beseitigung der Bahnübergänge in Meckesheim in der Oberhof- und in der Schatthäuser Straße ist gemacht. Der Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft des Rhein-Neckar-Kreises stimmte in seiner jüngsten Sitzung einer Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn AG zur Beseitigung der beiden Bahnübergänge und dem Neubau einer Eisenbahnüberführung zwischen den beiden bisherigen Übergängen einstimmig zu. Durch diese Straßenführung unter den Gleisen würde vor allem für den Verkehr auf der K4178 zwischen dem Meckesheimer Ortsteil Mönchzell und auf der anderen Seite den Gemeinden Dielheim, Baiertal und Horrenberg eine Ursache für längere Staus beseitigt.

Es ist aber nur ein erster Schritt in den bereits seit fast 40 Jahren anhaltenden Überlegungen zum Ersatz der beiden Bahnübergänge durch eine Unter- oder Überführung. Bereits 1980 habe man im Kreistag die Beseitigung der beiden Bahnübergänge auf der Tagesordnung gehabt, wusste Bruno Sauerzapf (CDU). Im Jahr 2009 erteilte der damalige Ausschuss für Umwelt und Technik des Kreises die Freigabe für die Planung einer Überführung der Bahngleise. Wegen der damals unsicheren Finanzierung des Projekts wurde die Vergabe der Planungsleistungen aber zurückgestellt. "Das Land sah das Projekt als nicht förderfähig an", erläuterte Landrat Stefan Dallinger.

Nachdem aber eine Fuß- und Radwegunterführung der Bahngleise realisiert wurde, drängte der Bund als Mitfinanzierer darauf, dass umgehend eine Planungsvereinbarung für eine neue Bahnüberquerung zwischen dem Rhein-Neckar-Kreis und der Deutschen Bahn geschlossen wird. Andernfalls würde der Bund die Mittel, die er für die Fuß- und Radwegunterführung bereit gestellt hatte, von der Gemeinde Meckesheim und der DB Netz AG zurückfordern.

Dieser Forderung ist man nun nachgekommen. Doch es wird noch einige Zeit dauern, bis weitere Fördermittel für das Projekt "Bahnübergänge Meckesheim" zur Verfügung stehen. Erst ab dem Jahr 2020 bestehen wieder Chancen, dass das Projekt in ein Förderprogramm des Landes nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) aufgenommen werden kann. Diese Chancen scheinen aber gar nicht so schlecht zu sein. Denn die zur Verfügung stehenden Mittel in dem entsprechenden Förderprogramm des Landes wurden von 165 auf 320 Millionen Euro erhöht, was größere Spielräume für kommunale Straßenbauvorhaben schafft, so Dallinger. Gleichzeitig werde die Förderquote von 50 auf bis zu 75 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten ansteigen und auch die Planungskosten seien förderfähig.

"Das ist ein Großprojekt, das auf bis zu 20 Millionen Euro hochgehen könnte", ging Umwelt- und Technikdezernent Stefan Hildebrandt näher auf die Kosten ein. Auf den Kreis entfallen dabei voraussichtlich 1,7 Millionen Euro. "Das ist immer noch teuer, aber es lohnt sich", befand Hildebrandt angesichts der Vorteile für alle Verkehrsteilnehmer. Ein Hintertürchen hat sich der Kreis aber offen gelassen. Sollte sich herausstellen, das für den vom Kreis zu tragenden Kostenanteil an dem Projekt keine Fördermittel nach dem LGVFG zur Verfügung stehen, ist er berechtigt die Planung abzubrechen.

In Meckesheim ist man jedoch zuversichtlich, dass nun eine Lösung in greifbarer Nähe ist. "Endlich tut sich was nach jahrzehntelangem Stillstand", zeigte sich Bürgermeister Maik Brandt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erleichtert. Der Rathauschef sprach angesichts der Vorgabe des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) die Bahnübergänge bis 2025 geschlossen zu haben, von einem "ehrgeizigen Projekt, das nun mit Hochdruck vorangetrieben wird". Brandt freute sich, dass der Kreistag ebenso wie der Landtag aktiv dahinter stehen. Sein besondere Dank gelte hier Landrat Stefan Dallinger für dessen Unterstützung.