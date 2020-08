Meckesheim. (luw) Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Landesstraße L549 leicht verletzt worden. Wie Polizeisprecher Berthold Kullik auf RNZ-Nachfrage erklärte, fuhr gegen 16.30 Uhr ein Autofahrer von hinten auf die 33-Jährige mit ihrem Motorrad auf, nachdem diese angehalten hatte.

Feuerwehrkommandant René Faul sagte, dass die Frau auf der L549 aus Richtung Eschelbronn kam und stoppte, um auf die Bundesstraße B45 abzubiegen. Durch den Aufprall des Autos, in dem ein 30-Jähriger saß, stürzte die Frau zu Boden. "Sie hat sich dabei leicht am Knie verletzt", berichtete Polizeisprecher Kullik weiter. Die Feuerwehr kam nach Fauls Worten zum Einsatz, um aus den Fahrzeugen ausgelaufene Betriebsstoffe an der Unfallstelle zu beseitigen.