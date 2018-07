Das Schulzentrum in Neckargemünd. Archivfoto: Alex

Neckargemünd. (cm) Eigentlich sollte der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung über die Einführung eines "Sieben-Stunden-Modells" am Max-Born-Gymnasium und an der Realschule samt Läuteplan und Mensaverpflegung diskutieren. Doch daraus wurde nichts: Bürgermeister Frank Volk nahm das Thema gleich zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung, weil Unterlagen der SRH fehlten, wie er sagte.

Die SRH kümmert sich um den Betrieb der Mensa im Schulzentrum. Außerdem seien die Leiter beider Schulen wegen anderer Termine verhindert. Sie sollten das Vorhaben präsentieren sowie Rede und Antwort stehen.

Die Einführung des Modells hatte bereits im Vorfeld für Irritationen gesorgt. Denn die Stadt hatte nichts von den diesbezüglichen Plänen der beiden Schulen gewusst. Geplant sind ein früherer Schulbeginn und ein früheres Unterrichtsende für die Klassen fünf bis neun.

"Die Schulen meinen, dass das ohne den Gemeinderat entschieden werden kann, aber ich halte das schon für relevant", hatte Hermino Katzenstein (Grüne) interveniert. Schließlich habe das neue Zeitmodell auch Auswirkungen auf die Eltern und könne insbesondere Alleinerziehende vor Probleme stellen.

Als er von dem Vorhaben gehört habe, sei sein Blutdruck angestiegen, sagte Bürgermeister Frank Volk. Er sorgte sich auch um die Mensa, die dann womöglich nicht mehr wie bisher gebraucht werde.