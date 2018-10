Von Jutta Trilsbach

Mauer. Erst einmal habe die Ankündigung, dass die Gemeinde an der Gebührenschraube für die Wasserversorgung dreht, für ein wenig Unruhe im Ort gesorgt, war von einigen Räten zu hören. Tatsächlich hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Nägel mit Köpfen gemacht und geschraubt. Aber nicht nach oben, sondern nach unten! Denn ab 1. Januar werden die Gebühren bei Trinkwasser, der sogenannte Wasserzins, um zehn Cent auf 2,15 Euro pro Kubikmeter gesenkt.

Rathauschef John Ehret blickte zunächst auf die letzte Erhöhung des Wasserzinses im Jahr 2015 zurück, als die Verbrauchsgebühren im Hinblick auf die anstehende Sanierung der Wasserleitungen im Bereich "Pfeffersberg" von damals 2,10 Euro auf heute 2,25 Euro je Kubikmeter festgelegt wurden. Und wie kommt es denn, dass Gebühren auch mal gesenkt werden?

Ehret erklärte: "Wir freuen uns natürlich, dass wir in den vergangenen drei Jahren mit der Wasserversorgung Gewinne erzielt haben, doch laut Kommunalabgabengesetz darf eine Gemeinde dabei keine Gewinne machen, sondern nur kostendeckend arbeiten." Die Gebühren dürften höchstens so bemessen sein, dass die Gesamtkosten der Einrichtung gedeckt werden, so der Rathauschef.

Preise sinken zwischen zehn und 20 Cent pro Kubikmeter

Die Gebührenbemessung erfolge in einem mehrjährigen Zeitraum und könne in den folgenden fünf Jahren ausgeglichen werden. Je höher der Kostendeckungsgrad ist, desto ausgeglichener ist somit das Verhältnis von Leistung und Gegenleistung. Kämmerin Monika Czemmel ging im Einzelnen auf die vergangenen Jahresbilanzen ein.

Durch gestiegene Wasserverkaufsmengen sowie Kosteneinsparungen auf der Aufwandsseite konnten nach einer Durststrecke mit Verlusten sodann 2015 und 2016 erhebliche Überschüsse erwirtschaftet werden. 2017 wurden 153.268 Kubikmeter Wasser an die Haushalte abgegeben, der Deckungsgrad lag bei 104 Prozent.

Ebenso bei der Abwassergebühr müssen die erzielten Überschüsse, die in den letzten Jahren in Höhe von insgesamt 93.000 Euro erwirtschaftet wurden, quasi "zurückgezahlt" werden. Auch hier handelt es sich um eine kostendeckende Einrichtung der Gemeinde. Im Gemeinderat wurden die Gebühren daher bei Schmutzwasser von bisher drei Euro auf 2,80 Euro pro Kubikmeter, also um 20 Cent gesenkt und bei Niederschlagswasser von bisher 65 Cent auf 60 Cent, pro Quadratmeter versiegelter Fläche festgesetzt.