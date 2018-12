Mauer. (tri) Das Interesse an Grundstücken im Neubaugebiet "Am Karlsbrunnen", das sich in Verlängerung der Silberbergstraße auf einem Hektar Fläche erstreckt, ist groß. Andererseits benötigen die Anwohner "Am Silberberg" für die anstehenden Bauarbeiten auf dem benachbarten Wiesengrundstück einiges an Verständnis und Geduld. Bürgermeister John Ehret stellte bei der jüngsten Zusammenkunft des Gemeinderates mit Blick auf die Zuhörerreihen fest: "Es freut mich, dass viele Anrainer unserer Einladung in die heutige Sitzung gefolgt sind."

Laut Bauamtsleiter Mathias Schmalzhaf wird es beim vorgesehenen Zeitplan bleiben. Die Erschließungsarbeiten der 24 Grundstücke überwiegend in Einzelhausbebauung, die das Ingenieurbüro MVV Regioplan GmbH nach Vorgaben der Gemeinde koordiniert, sollen Anfang 2019 beginnen. Die durchschnittliche Grundstücksgröße liegt bei 470 Quadratmetern. Architekt Dietmar Glup stellte den Planentwurf im Detail vor und ging auf die Satzung der örtlichen Bauvorschriften ein. Er erläuterte die Wohnbauweise mit Einzel-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern, deren maximale Gebäudehöhen 10,50 Meter nicht überschreiten dürfen.

Themen waren zudem die Dachformen und eine Stellplatzverpflichtung: Bei einer Wohnungsgröße unter 50 Quadratmetern ist das ein Autoabstellplatz, bei mehr als 50 Quadratmetern Wohnfläche sind zwei Stellplätze vorgeschrieben. Besonders erwähnte Glup die Verpflichtung für Bauherren, eine sechs Kubikmeter große Zisterne für eine gedrosselte Einleitung von Dachflächen-Niederschlagswasser in die Kanalisation vorzuhalten. Der Städteplaner zeigte Möglichkeiten zur Schaffung von Besucherparkplätzen, Straßenführungen und eine vorgeschriebene Abstandsgrenze zum Storchenbaumwald auf.

Rainer Drös (CDU) lobte, dass sämtliche Anmerkungen aus dem Gremium beim Planentwurf auch umgesetzt wurden. Für Joachim Frühauf (Unabhängig für Mauer) war es wichtig, dass sich das Neubaugebiet der Landschaft anpasst. Er plädierte: "Wir sollten bei den Mehrfamilienhäusern auch dem sozialen Wohnungsbau gerecht werden." Heiko Braun (SPD) sprach den Bau von ausreichenden Besucherparkplätzen an der Freizeitanlage an. Andrea Pfisterer-Watzlawek (Grüne) sah den Planentwurf in Bezug auf die Fläche mit einem lachenden und weinenden Auge und brachte eine Nahwärmeversorgung ins Gespräch.

Rathauschef John Ehret zog am Ende der Diskussion das Fazit: "Ich bin sehr zufrieden mit diesem gelungenen Entwurf." Anmerkungen oder Einwände könnten die Einwohner im Rathaus schriftlich kundtun.

Mit einer Gegenstimme brachte das Gremium den Bebauungsplan "Am Karlsbrunnen" auf den Weg. Außerdem stimmte der Gemeinderat bei einem "Nein" der Vereinbarung über ein Ankaufsrecht der Gemeinde im Umlegungsgebiet "Am Karlsbrunnen" zu, um zu gewährleisten, dass die Grundstücke innerhalb einer Frist von fünf Jahren mit einem Wohnhaus bebaut werden.

Reine Formsache war die Zustimmung des Gremiums zur Annahme von Spenden: 1700 Euro gibt es für die Freiwillige Feuerwehr, über 5000 Euro kommen von der Volksbank Neckartal Stiftung für die Anschaffung von E-Bike-Ladestationen am Rathaus, am Heid’schen Haus und an der Norbert-Preiß-Schule .