Die ideale Pflanzzeit ist gekommen und so deckten sich die Gäste mit Blumen ein.

Mauer. (tri) Sage und schreibe 3500 Besucher folgten der Einladung und strömten in den österlich dekorierten "Müller Lebensraum Garten". Die hohe Besucherzahl bei der zweitägigen Veranstaltung "Lebensraum Erwachen" war sicherlich auch dem schönen Wetter geschuldet. Mensch und Natur wurden frühlingshaft aus dem "Winterschlaf" erweckt.

War es zunächst noch etwas frischer, so trumpfte die Sonne später über dem großen Themen-Gartengelände "Am Sandgraben" auf. Das frische Gelb von Osterglocken und Primeln leuchtete, Stiefmütterchen oder Gänseblümchen brachten bunte Farben ins Blickfeld. Es duftete nach frischen Kräutern und zarte Forsythien- oder Mandelblüten wagten sich aus ihren Knospen. "Aufgrund der kalten Witterung ist die Blüte in diesem Frühjahr später als sonst", bestätigte Geschäftsführer Christian H. Müller. Nun sei aber die ideale Pflanzzeit gekommen.

Familie Leier aus Baiertal war wohl auch deshalb mit einem Schubkarren ausgestattet, um ein Apfelbäumchen und Sträucher aufzuladen. "Wir schätzen hier die fachlich intensive Beratung", lobte der Familienvater das Müller-Team. Gekommen war auch Roswitha Gremm aus der Nähe von Worms: "Ich suche schon länger ein Ahornbäumchen und habe es hier gefunden!", strahlte die Hobbygärtnerin.

Mit orientalischen und asiatischen Speisen sowie Wurst-Spezialitäten, Bieren, Weinen oder Smoothies wurden die Gäste in der großen Festhalle zu Stimmungsmusik von "Rupert spielt" verwöhnt. Zudem erwartete die Süßmäuler ein Kuchenbuffet. Eiswagen, Outdoorspiele und Traktor-Rundfahrten waren besonders bei Kindern heiß begehrt. Thomas Thies von "Wabenschatz" informierte darüber, was man im eigenen Garten für Bienen oder Hummeln tun kann, um die Bestäubung zu sichern: beispielsweise mit Wildblumensaaten oder selbstgebauten Bienenhotels.

Bürgermeister John Ehret nutzte die Gelegenheit und überbrachte zur Eröffnung des neuen Cafés "Elliot’s" offiziell die Glückwünsche im Namen der Gemeinde. Neben dem "Siga-Siga" und "Polly" bereichere das "Elliot’s" nun die moderne Gastronomie im Ort, dies mache die Wohlfühlgemeinde noch lebenswerter und attraktiver. "Bis zur Eröffnung war es ein langer, steiniger Weg", sagte Ehret.

In der Tat hätte sich Christian H. Müller einen früheren Baubeginn gewünscht. Denn jahrelange Planungen und eingehende Diskussionen im Gemeinderat verzögerten den Bau. Einige Räte äußerten Bedenken in Bezug auf die Öffnungszeiten und wegen der Nutzung für private Veranstaltungen außerhalb der üblichen Geschäftszeiten. Es könne zu einem gesteigerten Verkehrsaufkommen, Lärmbelästigung durch laute Musik oder Parkplatzproblemen kommen. Daher wurden die Café-Öffnungszeiten auf die Geschäftszeiten des Gartencenters und die privaten Veranstaltungen auf 40 Tage im Jahr beschränkt. Müller: "Die von der Unteren Naturschutzbehörde vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen haben wir umgesetzt und auf einem angrenzenden Flurstück sechs Solitärobstbäume sowie Feldgehölze auf rund 700 Quadratmetern gepflanzt." Inzwischen brummt das Café. "Wir haben einen weiteren Koch und Konditor aus Mauer und eine zusätzliche Küchenkraft für den Mittagstisch eingestellt", berichtete Müller.