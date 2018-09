Von Jutta Trilsbach

Mauer. Als Johann Wolfgang von Goethe am 27. August 1797 auf seiner "Schweizer Reise" von Heidelberg über Neckargemünd kommend in Richtung Sinsheim durch das Elsenztaldorf kutschierte, schrieb er in sein Tagebuch: "Mauer liegt freundlich! Eine artige Pappelallee führt vom Dorfe zu einem Lusthause ..."

Sicherlich meinte der berühmte deutsche Dichter damit das Waldschlösschen "Sorgenfrei". Im Jahr 1788 hatte der Grundherr Carl Friedrich Freiherr von Zyllnhardt das Lustschlösschen im Louis-Seize-Stil an der Chaussee am Ortsausgang in Richtung Schatthausen an einem Hang errichten lassen. Der leidenschaftliche Forstmann und Jäger nutzte den Landsitz am Forstwald zur Erholung. Das Schlösschen, das sich seit 1826 im Besitz der Familie von Göler befindet, steht heute unter Denkmalschutz.

Warum nannte Carl Freiherr von Zyllnhardt eigentlich seinen Landsitz "Schlösschen Sorgenfrei"? Auf einer historischen Landkarte von 1847, die der Landesdenkmalpflege vorliegt, ist jenes Areal am Forstwald auch mit "Gewann Sorgenfrei" benannt. Stammt der Name vielleicht vom Gewann? Oder lehnte der Name an an das Schloss Sanssouci - übersetzt ohne Sorgen - in Potsdam? Eine ganz einfache Antwort wäre, dass Freiherr von Zyllnhardt sich im kleinen Schlösschen in schönster Natur einfach nur erholen und dort frei von Sorgen sein wollte. (tri)

Kürzlich besuchte die Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz gemeinsam mit Professor Dr. Claus Wolf, Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege sowie Fachleuten aus Esslingen und Karlsruhe das idyllisch gelegene Schlösschen. Da es bewohnt ist, ist es der Öffentlichkeit jedoch nicht zugänglich.

Katrin Schütz war gleich begeistert: "Ich freue mich, diesen wunderschönen Ort kennenzulernen!" Am Schluss der gemeinsamen Besichtigung mit den Besitzern Klaus Freiherr Göler von Ravensburg-Brügge und Sabine Kroker-Stille, waren alle von der Notwendigkeit der weiteren Sanierung dieses Schmuckstückes überzeugt.

Das Gebäude im frühklassizistischen Stil versprüht den Charme der Jahrhunderte, die jedoch heftig an ihm genagt haben. Claus Wolf bestätigte: "Ich denke, dass das Schlösschen Sorgenfrei unsere Unterstützung und Förderung wert ist, denn es gibt kein zweites Gebäude aus dem späten 18. Jahrhundert, das ihm in irgendeiner Form gleichkommt!"

Architekt Nils Hücklekemkes informierte zunächst detailliert über die mit Mitteln des Landes und der Denkmalstiftung geförderte Restaurierung des Satteldachs, der hölzernen Dachstuhlkonstruktion und der Eindeckung mit Schieferschindeln.

Nun müssten laut Hücklekemkes die Feuchtschäden an der Raumschale beseitigt und die Türen und Fenster saniert werden, darunter sind seltene Schiebefenster. Zusätzlich sei geplant, die von Rost angegriffenen Balkongeländer mit den Initialen "CZ" zu restaurieren.

Sie besichtigten das Schloss: Bürgermeister John Ehret (v.l.), Klaus Freiherr Göler von Ravensburg-Brügge, Miteigentümer des Schlösschens Sorgenfrei, Katrin Schütz, Staatssekretärin des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, Prof. Dr. Claus Wolf, Präsident des Landesamtes für Denkmalschutz und Albrecht Schütte, Mitglied des Landtages (CDU). Foto: Trilsbach

Mitbesitzer Klaus von Göler betonte: "Wir sind daran interessiert, das Schloss zu erhalten; jedoch denke ich, dass die nächsten Maßnahmen nur Schritt für Schritt und in enger Abstimmung mit der Landesdenkmalpflege vorangehen können."

Bürgermeister John Ehret kennt das Schlösschen von Kindesbeinen an: "Unsere Gemeinde hat Interesse an diesem Kleinod, ja, ich könnte es mir als Standesamt vorstellen." Landtagsabgeordneter Albrecht Schütte (CDU) hob hervor: "Wir sind den Eigentümern dankbar, dass sie dieses Kleinod für die Region erhalten; als Land tun wir alles, den Erhalt der 230 Jahre alten Bausubstanz zu unterstützen."

Wirtschaftsstaatssekretärin Katrin Schütz wünschte: "Es wäre schön, wenn die geplante Sanierung noch innerhalb der verbleibenden Legislaturperiode fertig wäre." Also bis zum Jahr 2021.

Vom Lustschlösschen geht eine Aura aus, die inspiriert und gleichsam ehrfürchtig macht. Katinka Flamme wohnt hier seit 46 Jahren in liebevoll eingerichteten Zimmerchen im Untergeschoss. Für die rüstige Seniorin ist die kleine Wohnung mit den Rüschengardinchen an den Fenstern und großem Garten ein Refugium, in dem sie sich rundum wohlfühlt.

Als ihr Mann Dietrich Flamme noch lebte, bewohnten beide auch das Obergeschoss mit drei Räumen, erzählte sie. Im Wohnraum entzücken eine imposante Kuppeldecke, Kronleuchter, Stuckverzierungen, Blumenornamente und das Mobiliar. Vom umlaufenden Balkon eröffnet sich ein fantastischer Blick aufs Dorf.

Fließendes Wasser, zentrale Heizung oder eine Treppe vom Ober- ins Untergeschoss gibt es nicht, lediglich einen Kamin. Der vielseitige Künstler Dietrich Flamme war in den 60er Jahren sofort Feuer und Flamme für das Schlösschen und mietete es an.

Er ließ am ehemaligen Stallgebäude, in das auch ein Bad und Sanitäranlagen eingebaut wurden, ein Atelier mit großen Fenstern anbauen. Dort malte und zeichnete er. Was auf seinen Bildern zu sehen ist? Natürlich das aparte Schlösschen sowie verschiedene weitere Motive aus Mauer.