Mauer. (cm) Ein 63-jähriger Lastwagen-Fahrer aus der Slowakei ist am Samstag in der Straße "Am Bahndamm" tot aufgefunden worden. "Es gibt keine Hinweise auf Fremdeinwirkung", sagte eine Sprecherin der Polizei gestern auf RNZ-Anfrage. Die Todesursache ist allerdings noch ungeklärt, die Ermittlungen der Polizei laufen. Es seien keine Vorerkrankungen bekannt, so die Sprecherin.

Ein Zeuge hatte per Notruf berichtet, dass eine regungslose Person am Steuer eines Lastwagens sitzt. Auch die Feuerwehr war im Einsatz: Wie Kommandant Tobias Braun gestern sagte, mussten die Einsatzkräfte von 21.45 Uhr bis nach Mitternacht bei der Bergung der Leiche helfen und die Einsatzstelle ausleuchten. Die Zufahrtsstraße zum Industriegebiet gilt als beliebter Parkplatz für Lastwagen.