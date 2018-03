Mauer. (aham) Wer tut so etwas? Wie die Polizei am gestrigen Mittwoch mitteilte, ist am Sonntag auf eine sechs Monate alte Katze geschossen worden. "Missie" musste daraufhin in einer Klinik eingeschläfert werden. Die weiße Katze mit braunen Flecken war zwischen 19 und 20 Uhr draußen unterwegs, im Bereich Dammäckerring und dem angrenzenden Feldgebiet, als auf sie geschossen wurde. "Dann hat sie sich schwer verletzt nach Hause geschleppt", berichtet Polizeisprecher Dieter Klumpp.

Dass sie aus Versehen getroffen wurde, schließt er aus: "Das war sicher kein Zufall", so Klumpp. Daher ermittelt nun die Polizei. Das Projektil, das noch in der Katze steckte, wurde zur Bestimmung des Waffentyps an die entsprechende Stelle weitergeleitet. Auch hofft die Polizei auf Zeugen. Klumpp: "Vielleicht hat jemand den Schuss gehört." Hinweise zum Vorfall beziehungsweise zu einem Waffenbesitzer an das Meckesheimer Polizeiposten, Telefon: 0 62 26 / 13 36, oder an das Revier in Neckargemünd, Telefon: 0 62 23 / 9 25 40.