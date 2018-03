Mauer. (dpa/lsw) Durch einen Schuss ist eine sechs Monate alte Katze in Mauer so schwer verletzt worden, dass sie eingeschläfert werden musste. "Missie" war am Sonntagabend bei einem Feld von einem Unbekannten mit einer Kugel aus einer Waffe getroffen worden. Das Tier schleppte sich nach Auskunft der Polizei vom Mittwoch noch bis zum Haus seiner Besitzer. Nach der Einschläferung wurde das Projektil entfernt und wird nun untersucht. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall.