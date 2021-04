Mauer. (tri) Sein wuscheliges Fell, die Neugierde und der Spieltrieb sind zum Verlieben: Die Herde der schottischen Hochlandrinder in der Brechklinge hat ein neues Mitglied – und die Elsenztalgemeinde damit eine neue Attraktion. Just vor einer Woche kam der kleine "Pedro" auf die Welt und entzückt seither kleine und große Spaziergänger mit seinem braunen, gekräuselten Fell. Mama Pauline hat ihn immer im Blick und passt auf.

Garten- und Landschaftsbauer Paul Mathes hatte Pauline vor der Geburt von der übrigen Herde der schottische Hochlandrinder getrennt und brachte sie auf eine Wiese direkt am Haus. "Normalerweise kommen wir auf die Weide und es ist schon ein Junges da, denn die Kühe brauchen keine Unterstützung beim Kalben", erklärt er. "Aber Pauline ist zwölf Jahre alt und wir wollten die Geburt gern nah bei uns sehen.", Auf der Wiese gegenüber haben neugierige Ziegen das Kälbchen fest im Blick.

Die ursprünglich aus Schottland stammenden Hausrinder leben jahrein, jahraus im Freiland und sorgen für eine natürliche Weidebewirtschaftung. Bis zu 20 Jahre alt und älter können sie werden und auch noch spät Nachkommen gebären, erzählt Mathes. Demnächst werden Pauline und Pedro zu ihrer Herde zurückkehren. Neun Monate lang bleibt der Kleine dann erst einmal bei seiner Mutter, bis er geschlechtsreif ist.

Im Fundort des Homo heidelbergensis gibt es im Gegensatz zu früheren Zeiten nur noch wenige Landwirte und Nebenerwerbsbauern. Die Rinderherde auf den hügeligen Weiden von Mathes in der Brechklinge kann man das ganze Jahr über beobachten. Die gutmütige Viehrasse sieht mit ihren langen Hörnern und dem buschigen Haarschopf über den Augen recht putzig aus. Schon von weitem hört man das Bimmeln der Kuhglöckchen am Hals, so wie man es aus dem schönen Allgäu kennt.

Übrigens sorgen Hochlandrinder derzeit nicht nur hier für Schlagzeilen: Zwei ausgebüxte Tiere dieser Rasse riefen in der Nacht auf Mittwoch in Sinsheim die Polizei auf den Plan. Derweil hofft man in Mauer, dass das idyllische Landschaftsbild mit "Kurpfalz-Alpaka"-Familie, friedlich grasenden Schafen, gutmütigen Eseln und ebenjener Viehherde noch lange erhalten bleibt.