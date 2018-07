In direkter Nachbarschaft zum Naherholungsgebiet "Am Karlsbrunnen" soll ein Neubaugebiet auf privatem Grund entstehen. Foto: Trilsbach

Mauer. (tri) Es gab noch viel zu tun für die Gemeinderäte in der letzten Sitzung vor den Sommerferien. Rathauschef John Ehret begrüßte dazu viele Zuhörer, denn das Interesse war groß, so etwa bei Anwohnern der Wohnsiedlung "Am Silberberg". Denn in Verlängerung der Silberbergstraße plant die Gemeinde die Erschließung eines Neubaugebietes "Am Karlsbrunnen" auf einem Hektar Fläche.

Die Weichen dafür wurden im Gemeinderat nun mit dem Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans gestellt, bei einer Gegenstimme der CDU. Damit wurde auch das Areal für den im beschleunigten Verfahren aufzustellenden Bebauungsplan festgelegt.

Das idyllische Naherholungsgebiet "Am Karlsbrunnen" mit seinen Quellen, dem Storchenbaumwald und dem schönen Kinderspielplatz grenzt unmittelbar an das geplante Neubaugebiet an. Auf den Weiden lässt ein ortsansässiger Bauer seine Kühe grasen. "Es handelt sich um sechs Parzellen, die in Privateigentum sind", sagte Ehret.

Um dort baureife Grundstücke zu erstellen, müssten die Parzellen neu angeordnet werden und eine Baulandumlegung erfolgen. "Unser Gemeinderat prüft und legt erst einmal die räumliche Abgrenzung des künftigen Umlegungsgebietes mit den einzelnen Grundstücken in einem Ausschuss fest", erklärte Ehret.

Ergo kam es zur Wahl eines nichtständigen Umlegungsausschusses für dieses Bauvorhaben. Diesem Ausschuss gehören qua Amtes der Bürgermeister sowie die Mitglieder Leo Schmitt und Dominik Sommer (CDU) an; Stellvertreter sind Rainer Stern und Heike Kramer.

Von der SPD wurden Klaus-Henning Kluge, Stellvertreter Heiko Braun sowie für "Unabhängig für Mauer" Claus Trunk und Joachim Frühauf als Stellvertreter mit der Gegenstimme von "Grüne Vielfalt für Mauer" - Andrea Pfisterer-Watzlawek bildet keine Fraktion im Gemeinderat - beschlossen.

Sachverständige sind Dietmar Glup vom Architektur- und Städteplanungsbüro Sternemann & Glup sowie Matthias Neureither vom Vermessungsbüro Schwing & Dr. Neureither, das ebenso mit den vermessungstechnischen Aufgaben beauftragt wurde.

Andrea Pfisterer-Watzlawek (Grüne) fand ein beschleunigtes Verfahren eher kritikwürdig und fragte, ob das Umweltamt seine Untersuchung ausführlich vornehmen würde: "Da das Baugebiet die Größe von 10.000 Quadratmeter überbaubarer Wohnfläche nicht überschreitet, ist das beschleunigte Verfahren möglich, hierbei wird nur eine Anhörungsrunde durchgeführt." Glup betonte, dass die Schnelligkeit nicht zu Lasten der Gründlichkeit führen würde, zum Beispiel in Bezug auf den Artenschutz.

Das Umweltbüro sei schon vor Ort gewesen und habe eine Bestandsaufnahme gemacht. John Ehret ergänzte: "Natürlich können die Anwohner nach der Offenlage des Bebauungsplans im Rathaus Einwände vortragen - aber nicht wir als Gemeinde entscheiden über diese Einwände, sondern das Baurechtsamt."

Als nächster Schritt wurde die Mannheimer Firma MVV Regioplan GmbH vom Gemeinderat mit den Erschließungsarbeiten beauftragt - bei einer Enthaltung. Das habe Zeit- und Kostenvorteile, sagte Geschäftsführer Markus Prien. Ein Zuhörer wollte von ihm wissen, wie lange die komplette Erschließung dauert und wann die Häuslebauer dort loslegen könnten.

Die Antwort: "Wir gehen nach der Sommerpause ins Verfahren, wenn alles gut läuft, fangen wir Anfang nächsten Jahres an, und die Bauzeit dürfte nicht länger als neun Monate dauern - spätestens Ende 2019 können die Häuslebauer beginnen."