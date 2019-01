Von Jutta Trilsbach

Mauer. Mit der Konzert-Etüde "La Source", die Quelle, erfreute Rachel Kelz in virtuosen Klängen an ihrer Harfe die Zuhörer beim 17. Neujahrsempfang der Gemeinde. Als Quelle einer aufstrebenden, familienfreundlichen Kommune stand das bürgerliche Engagement im Mittelpunkt der Veranstaltung in der Sport- und Kulturhalle. Einer Kommune, der John Ehret vorsteht. Und wenn es nach dem Bürgermeister geht, soll das noch bis mindestens 2028 so bleiben.

Ehret bekräftige jedenfalls in seiner Neujahrsansprache, dass ihm die Aufgabe als Bürgermeister in den vergangenen sieben Jahren Spaß gemacht habe. Daher werde er sich 2020 wieder für das Amt zur Wahl stellen. Seine Erste Stellvertreterin Heike Kramer ließ in ihrer Begrüßungsrede die gesellschaftlichen Ereignisse im Dorf in einer Zeitreise zurück bis in die 1930er Jahre wieder aufleben. Pfarrerin Friedericke Brixner appellierte in ihrem Grußwort beider Kirchengemeinden an das friedliche Miteinander. Sie ermunterte dazu, sich fürs neue Jahr persönlich einmal etwas vorzunehmen, was gut tue und einfach nur Spaß mache. Ein fröhliches Raunen ging da durch die Reihen der Bürgermeister mit Petra Müller-Vogel, Maik Brandt, Holger Karl, Edgar Knecht, Marco Siesing und Frank Volk.

Im Rückblick auf 2018 erwähnte der Mauermer Rathauschef die Investition von rund einer Million Euro für Straßen- und Kanalsanierungen, das neue Feuerwehrgerätehaus, Sportplatzumbau, LED-Straßenbeleuchtung, Hochwasserschutz und vieles mehr. Die 4000er Einwohnermarke konnte auch durch das Neubaugebiet "Wohnen an der Elsenz" mit 33 Wohneinheiten geknackt werden. Ehret verkündete: "Sie sehen, Mauer liegt voll im Trend!"

Mit 50 Geburten im Jahr 2017 und 27 Geburten 2018 wertete er dies als klares Zeichen für die Lebens- und Wohlfühlfreude der Bürger. Er lobte die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr unter Kommandant Tobias Braun und wies auf deren 100. Jubiläum vom 19. bis 21. Juli hin. Auch das 100-jährige Bestehen der SG Viktoria und des SPD-Ortsvereins werde gebührend gefeiert. "Das Haushaltsjahr 2019 wird der Konsolidierung der Finanzen dienen, mit der Verschuldung der Gemeinde Mauer auf Platz 24 im Rhein-Neckar-Kreis und einer Pro-Kopf-Verschuldung von 488 Euro liegen wir im guten Mittelfeld", unterstrich der Rathauschef.

Mit Blick auf die anwesenden Bundespolitiker Jens Brandenburg (FDP) und Lars Castellucci (SPD) sowie auf die Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Grüne) und Albrecht Schütte (CDU) ging Ehret auf die Problematik bei der Ausweisung von Neubauflächen sowie die einengenden Raumordnungsvorgaben von Bund und Ländern ein. Er forderte ehrliche Diskussionen: "Umfangreiche Artenschutzprüfungen und immer mehr Bürgerentscheide stellen sich zunehmend als Planverhinderungsinstrumente dar." Im Haushalt 2019 sind die Erschließung des Neubaugebietes "Am Karlsbrunnen", der Ausbau der Breitbandversorgung, Einführung von Digitalfunk bei der Feuerwehr, Sanierungen der Sport- und Kulturhalle, Grundschule, Hallenbad und Kinderspielplätze auf dem Investitionsplan.

Cornelia Sussieck nutzte die Gelegenheit, die neue "Stiftung Urmensch von Mauer" kurz vorzustellen und Bruno Ferdin präsentierte das von ihm mit Text und Bildern akribisch recherchierte "Heft 4" aus Mauers Geschichte von 1048 bis 1783.