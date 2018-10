Von Lana Schneider und Sarah Rondot

Region Heidelberg. In den Gemeinden rund um Heidelberg ziehen rund um den Tag des heiligen Martin am Samstag, 11. November, Kinder und Erwachsene mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. An vielen Orten führt St. Martin den Umzug an. "Dort oben leuchten die Sterne und unten leuchten wir" ist die Melodie der nächsten Tage. Die RNZ hat eine Übersicht zusammengestellt, wann und wo sich das Lichtermeer durch den Ort schlängelt.

Bammental: Der Kulturring und die Gemeinde veranstalten den Martinsumzug am Samstag, 11. November, um 18 Uhr. Ab 17.30 Uhr ist Aufstellung in der Fabrikstraße. Der heilige Martin führt auf hohem Ross den Zug an und für musikalische Begleitung sorgt der Musikverein Feuerwehrkapelle. Am Rathaus spielen die Schüler der Elsenztalschule die Martinslegende nach. Am Ende des Zuges erhält jedes Kind ein Martinsmännchen und der TV Handball bietet Glühwein und Punsch an.

Dossenheim: Die Katholische Junge Gemeinde (KJG) organisiert den Martinszug am Samstag, 11. November, der um 17.30 Uhr beginnt. Startpunkt ist am Kindergarten "Augustinusheim" in der Wilhelmstraße. St. Martin führt den Zug auf dem Pferd an, gefolgt von verschieden Vereinen. Für Musik ist gesorgt und die katholische Jugend bietet warme Getränke für Jung und Alt an. Im Kronenburger Hof wird dann die Martinslegende gespielt und Martinsmännchen werden verteilt.

> Schwabenheimerhof: Der Kindergarten "Schwabenheimer hof" lädt am Freitag, 10. November, zum Martinszug ein. Los geht es um 17.30 Uhr am Kindergarten. Mit bunten Laternen ausgerüstet ziehen Kinder und Erwachsene am Neckar entlang bis zum Martinsfeuer. Bei einer kleinen Stärkung können sich die Besucher aufwärmen.

Eppelheim: In der Schulstraße startet der Martinsumzug am Samstag, 11. November, um 18 Uhr. Dieser wird von der Stadtverwaltung zusammen mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde organisiert. Auf dem Schulhof der Theodor-Heuss-Schule wird gesungen und die Martinslegende wird aufgeführt. Auch Martinsmännchen gibt es.

Gaiberg: Um 18 Uhr geht es am Samstag, 11. November, am Waldparkplatz beim Bärenbrunnen los. Die Teilnehmer des Martinszugs werden zum Festplatz marschieren. Dort wird die Martinsgeschichte verlesen und an jedes Kind werden Martinsmännchen verteilt. Die Gaiberger Kerweborscht verkaufen Essen und Getränke.

Heiligkreuzsteinach: Die Grundschule veranstaltet am Freitag, 10. November, den St. Martinszug im alten Ortskern. Die Aufstellung beginnt um 17.50 Uhr auf dem Karl-Brand-Platz. Abmarsch ist dann um 18 Uhr. Für einen beschwingten Schritt sorgt der Musikverein unter der Leitung von Karl Beckenbach. Auf der Schulwiese endet der Zug und die Freiwillige Feuerwehr entzündet ein großes Lagerfeuer. Hier singen Kinder gemeinsam mit dem Musikverein Martinslieder und die Legende des heiligen Martins wird gespielt. Die Gemeinde schenkt jedem Kind eine Martinsbrezel. Außerdem stellen der Elternbeirat und das Förderwerk heiße Würstchen und Getränke bereit.

Leimen

> Gauangelloch/Ochsenbach: Im Hof des Fröbel-Kindergartens machen sich am Donnerstag, 9. November, alle Kinder mit ihren Eltern zum Martinszug bereit. Der startet nach der Aufstellung um 18 Uhr.

> St. Ilgen: Der Martinsumzug nimmt am Samstag, 11. November, um 18 Uhr Aufstellung vor dem Pestalozzi-Kindergarten. Dort endet der Zug auch wieder, nachdem jedes Kind von Gemeinderat und Stadtverwaltung ein Martinsmännchen bekommen hat.

Lobbach: Der gemeinsame Martinsumzug der beiden Ortsteile findet dieses Jahr am Samstag, 11. November, statt. Um 18 Uhr geht es in Lobenfeld in der Blumenstraße, an der Ecke Ziegelstraße los.

Mauer: Der traditionelle Martinsumzug in Mauer findet dieses Jahr am Samstag, 11. November, statt. Um 17.30 Uhr ist Treffpunkt auf dem Rathausplatz in der Heidelberger Straße 34. Die hier stattfindende Eröffnung wird vom Musikverein umrahmt. Danach folgt eine St. Martinsaufführung und der Umzug setzt sich mit St. Martin an der Spitze in Bewegung. Begleitet vom Musikverein geht es zur Sport- und Kulturhalle, wo ein kleines Zelt steht, in dem von der Jugendabteilung der SG Viktoria Glühwein, Punsch und Heiße Wurst serviert werden. Jedes Kind erhält am Ende des Umzuges ein Martinsmännchen.

Meckesheim:

> Meckesheim: Alle Klassen der Grundschule dürfen beim Martinsumzug am Freitag, 10. November, mitlaufen. Auch die Kindergartenkinder sind dabei. Der Umzug beginnt um 18.30 Uhr vor der katholischen Kirche. Angeführt wird der Zug von St. Martin auf dem Pferd. Mitglieder des Kerwevereins unterstützen den Umzug genau so wie der Spielmanns- und Fanfarenzug. Ein Halt wird bei der erleuchteten Martinskapelle eingelegt. Jedes Schulkind erhält am Ende des Zuges ein Martinsmännchen, Kindergartenkinder können sich einen Bon für das Gebäck im Kindergarten abholen. Alle anderen erhalten die Bons bis Donnerstag, 9. November, im Rathaus. Die Eltern können sich im Schulhof mit Glühwein, Punsch und Würstchen der Freunde der Karl-Bühler-Schule und der SMV aufwärmen, während ihre Kinder das Laternenfest feiern. Eigene Becher sollten mitgebracht werden.

> Mönchzell: Für alle Grundschulkinder und Kindergartenkinder findet am Samstag, 11. November, der Martinsumzug der Gemeinde statt. Treffpunkt dafür ist um 18 Uhr der Schulhof der Grundschule, um die Teilnehmer des Umzuges mit einem kleinen Programm einzustimmen. Danach ist Aufstellung für den Umzug und um 18.30 Uhr wird losmarschiert. Einige Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr werden den Umzug mit Fackeln begleiten und die Vereinigung der Musikfreunde Mönchzell sorgt für Musik. Wenn der Umzug zu seinem Ziel, dem Lobbachhallenvorplatz, gelangt ist, wird Ortsvorsteher Gunter Dörzbach ein paar Worte sagen und die teilnehmenden Kinder bekommen ein Martinsmännchen. Danach werden heiße Würstchen, Glühwein und Kinderpunsch angeboten. Die Teilnehmer werden gebeten, einen Trinkbecher mitzubringen.

Neckargemünd

> Altstadt: Der katholische Kindergarten St. Ulrich organisiert den Martinszug am Montag, 13. November, durch die Altstadt. Um 17.30 Uhr beginnt der Zug an der katholischen Kirche St. Johannes Nepomuk. Am Marktplatz endet der Martinszug.

> Dilsberg: Der Musikverein, die Grundschule und die Ortsverwaltung organisieren den Martinszug am Montag, 13. November, gemeinsam. Abmarsch ist um etwa 18.30 Uhr an der "Tuchbleiche". Am Rathaus und der Burgbühne klingt der Umzug aus.

> Kleingemünd: Am evangelischen Kindergarten in der Kurpfalzstraße 9 beginnt der Martinsumzug am Donnerstag, 9. November, um 17.15 Uhr. Er wird vom evangelischen Kindergarten veranstaltet. Vor dem Kindergarten löst sich der Zug auf.

> Mückenloch: Auf dem Dorfplatz in der Talstraße startet am Samstag, 11. November, der Martinszug. Die Veranstaltung der Ortsverwaltung und der Vereine beginnt um 18.30 Uhr. Die Auflösung findet ebenfalls in der Talstraße statt.

> Waldhilsbach: Die Ortsverwaltung und der Ortschaftsrat veranstalten den Martinszug am Samstag, 11. November. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr in der Gaiberger Straße 2. Im Erdgrubenweg beim Sportplatz endet der Zug.

> Wiesenbacher Tal: Die Martinsfeier des Ökumenischen Kirchenzentrums "Arche" beginnt am Samstag, 11. November, in der Eichendorffstraße 2. Um 17 Uhr startet die Feier, der Umzug um 17.30 Uhr. Der Zug endet wieder bei der "Arche".

Neckarsteinach

> Darsberg: Der Martinsumzug findet am Freitag, 10. November, statt. Um 17 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Dorfplatz, um mit den Laternen loszuziehen.

Nußloch: Die Gemeinde und der Heimatverein laden Kinder und ihre Eltern zum Martinsumzug am Samstag, 11. November, ein. Los geht es um 18 Uhr mit der Aufstellung vor dem Haupteingang der Schillerschule. Dort endet der Umzug auch wieder, nachdem vor dem Rathaus die Martinslegende dargestellt wird. Die teilnehmenden Kinder bekommen auch dieses Jahr zur Belohnung ein Martinsmännchen.

Sandhausen: Auf dem Lége-Cap-Ferret-Platz wird am Freitag, 10. November, die Martinslegende um 17.45 Uhr dargestellt. Wenn Sankt Martin seinen Mantel für den Bettler geteilt hat, startet gegen 18 Uhr der Laternenumzug. Dieser dauert rund 45 Minuten und führt am Ende wieder zurück zum Startpunkt, wo er auflöst wird. Für musikalische Begleitung sorgen der Musikverein Sandhausen und der Fanfarenzug aus Wiesenbach. Jedes Kind mit Laterne erhält ein Martinsmännchen. Der Verkehrs-und Heimatverein bietet Glühwein und Punsch an.

Schönau

> Altneudorf: Dieses Jahr beginnt der Martinsumzug am Dienstag, 14. November, um 18 Uhr. Die eifrigen Laternenträger und Martinsliedsänger treffen sich dazu an der Auffahrt "Klinge" bei der Bäckerei Bernauer. Der Umzug führt dann bis zum ehemaligen Rathausplatz, wo der Zug aufgelöst wird.

> Schönau: Der Martinsumzug wird dieses Jahr am Montag, 13. November, durchgeführt. Um 18 Uhr ist Aufstellung in der Bahnhofstraße. Mit Martinsliedern auf den Lippen und einem Licht in der Laterne geht es zum Schulhof der Carl-Freudenberg-Schule, wo sich der Zug langsam auflöst.

Spechbach: Die Gemeinde will mit den Kindern den St. Martinstag feiern. Deswegen gibt es einen Martinsumzug am Samstag, 11. November. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr beim Martin-Luther-Haus in der Straße Wingertsteige. Von dort aus wird St. Martin den Umzug zum Turnhallenvorplatz führen, begleitet von der Turnerkapelle des TV und abgesichert von der Freiwilligen Feuerwehr. Dort angekommen wird das Martinsfeuer entzündet und jedes Kind erhält von Bürgermeister Guntram Zimmermann eine Martinsbrezel. Anschließend lädt der Elternbeirat des Kindergartens zu Glühwein, Punsch und Martinswurst ein.

Wiesenbach: Auch diese Jahr hat die Kulturgemeinschaft einen Martinsumzug organisiert. Dieser findet am Samstag, 11. November, statt. Um 18 Uhr beginnt die Martinsfeier in der katholischen Kirche, anschließend beginnt der Umzug um 18.30 Uhr. Der Umzug wird mit St. Martin an der Spitze zur Biddersbachhalle laufen. Dort wird dann das Martinsfeuer angezündet. Begleitet wird der Zug von der Feuerwehr und dem Musikverein. Die Eltern der Panoramaschule werden für Essen und heiße Getränke sorgen.

Wilhelmsfeld: 200 Martinsmännchen warten auf hungrige Kinder nach dem Martinsumzug. Dieser beginnt am Samstag, 11. November, um 17.45 Uhr mit der Aufstellung in der Bergstraße beim Restaurant "Talblick". Um 18 Uhr ist dann Abmarsch. Die Gemeinde und der Heimat- und Verkehrsverein laden alle Bürger ein, zusammen mit dem Posaunenchor in die Schulstraße zu dem Platz zwischen Odenwaldhalle und Christian-Morgenstern-Grundschule zu laufen. Dort bewirtet die Freiwillige Feuerwehr.