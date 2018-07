Von Sabine Geschwill

Leimen. Dieser Spatenstich für den Leimener Nachwuchs wurde lange herbeigesehnt. Mit einem Kindergartenneubau auf der Grünfläche an der Otto-Graf-Realschule in der Tinqueuxallee kommt Leimen seinem stetig steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen nach. In direkter Nachbarschaft zum bereits bestehenden Ludwig-Uhland-Kinderhaus mit seinen zehn Krippen- und zwei Kindergartengruppen entsteht ein überwiegend zweigeschossig gehaltener Ergänzungsbau. Er wird insgesamt 80 Kindern ab drei Jahren in vier Gruppen genügend Platz zum Spielen, Schlafen, Lernen und Essen bieten. Der neue Kindergarten wird später personell und organisatorisch vom Ludwig-Uhland-Team mitbetreut.

In dem Bereich, wo der neue Kindergarten dicht an die Otto-Graf-Realschule heranrückt, wird der eingeschossige Turn- und Bewegungsraum entstehen. So bleibt den Schulräumen im Erdgeschoss noch genügend Tageslicht. Das neue Kindergartengebäude erhält einen eigenen Eingang und ist über die Zufahrt zum Ludwig-Uhland-Haus erreichbar. Eine überdachte Verbindung der beiden Gebäude sei nicht vorgesehen, hieß es. Im Bereich der gemeinsam genutzten Einfahrt werden derzeit weitere Parkplätze angelegt.

"Dieses Bauprojekt ist längst überfällig", betonte Oberbürgermeister Hans D. Reinwald beim Spatenstich. Er sprach von einem "freudigen Ereignis" und einem "wichtigen Meilenstein". Der Neubau am Ludwig-Uhland-Kinderhaus sei ein wichtiger Schritt zu einem familienfreundlichen Leimen. Die Stadt könne bereits auf ein umfangreiches Angebot an Kindergärten und Kindertagesstätten zurückgreifen und arbeite hierzu eng mit Kirchen und privaten Trägern zusammen. Momentan gebe es rund 900 Plätze für Kinder ab drei Jahren und rund 240 Plätze für Kinder unter drei Jahren, informierte Reinwald.

Da aber seit Jahren in Leimen eine Nachfragesteigerung zu verzeichnen sei, habe die Stadt nun reagieren müssen. Mit dem Neubau werden 80 Kindergartenplätze mit Schwerpunkt Ganztagesbetreuung geschaffen, um in diesem Bereich eine gute Versorgung der Leimener Kinder bis zum Eintritt in die Grundschule gewährleisten zu können, betonte das Stadtoberhaupt. Die pädagogische und personelle Verantwortung für die vier neuen Kindergruppen obliegt Sonja Günzke als Leiterin des Ludwig-Uhland-Hauses und ihrer Stellvertreterin Nuray Günerergin.

Der Baubeginn für die neue Kindereinrichtung erfolgte bereits im Juni. Die Planungen für den Ergänzungsbau wurden von Architekt Joachim Schumacher aus Schriesheim übernommen. Er plante bereits das benachbarte Ludwig-Uhland-Kinderhaus. Die Rohbauarbeiten werden von der Bauunternehmung Niemann & Heselschwerdt GmbH aus Bad Rappenau ausgeführt. Das rund drei Millionen Euro teure Kindergartengebäude wird voraussichtlich Ende 2019 fertig gestellt sein, hieß es.