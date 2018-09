Lobbach-Waldwimmersbach. (bmi) Großer Rummel am Haus von Barbara Smolik: Mit dem Petitionsausschuss waren neben Vertretern von Landtag, Behörden und Gemeinde auch jede Menge Medienvertreter nach Waldwimmersbach gekommen. Smolik hat Probleme mit Spritzwasser, das ihr Haus in der Hauptstraße von vorbeifahrenden Autos bei Schneematsch abbekommt, weil dann der Abfluss verstopft. Die 72-Jährige hatte sich bereits mehrmals bei Behörden bisher erfolglos beschwert, ehe sie den Petitionsausschuss in Stuttgart anschrieb. Bei dessen Besuch in Waldwimmersbach zeichnete sich nun folgende Lösung ab: Der vorhandene Abflussschacht könnte entlang des ganzen Anwesens verlängert werden - so, wie es Smolik den Behörden bereits 2006 vorgeschlagen hatte.