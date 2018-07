Lobbach. (tri) Ein Bürgermeister hat einen straff getakteten Terminkalender, der für Edgar Knecht gern auch in aller Frühe beginnt. Doch jetzt wurde Lobbachs Rathauschef schon um 5.30 Uhr aus den Federn gerissen. Wassermeister Norbert Lerner informierte ihn über einen Wasserrohrbruch und dessen Folgen. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Abend unterrichtete Edgar Knecht detailliert über das Geschehen am Morgen.

"Alle drei Hochbehälter Pohberg, Igel und in Lobenfeld waren an der unteren Wasserstands-Grenze angekommen und drohten leer zu laufen, daher sind wir sofort losgefahren, um die offensichtlich große Schadensstelle zu finden", zeigte Knecht an aktuellen Fotos auf.

Dies gelang nach kurzer Zeit. Denn beim Tiefbrunnen "Biddersbacher Hof", der beide Ortsteile mit Trinkwasser versorgt, waren durch einen Rohrbruch an der Hauptwasserleitung in eineinhalb Stunden bereits 300 Kubikmeter Wasser ausgetreten und hatten ein Feld bachbreit überschwemmt.

Zuerst habe der Wassermeister sichergestellt, dass der Ortsteil Lobenfeld aus dem dortigen Hochbehälter autark versorgt wurde. "Wir haben beide Ortsteile in der Wasserversorgung komplett getrennt, sodass in Lobenfeld davon kaum etwas bemerkt wurde", so Knecht.

Doch in Waldwimmersbach kam in einigen Haushalten des Morgens kein Wasser aus den Leitungen. Dort wurden die Hochbehälter Pohberg und Igel vom Wassermeister manuell gesteuert, sodass zumindest eine Notversorgung möglich war. "Wir haben unsere Trinkwasserquellen in beiden Ortsteile für Notfälle in Takt gehalten, was sich jetzt als gut und richtig herausgestellt hat", ergänzte Edgar Knecht.

Nach Rücksprache mit der Feuerwehr sei zusätzlich noch die Brandreserve freigegeben worden. "Das gesamte Gewerbegebiet und der Golfplatz hängen aber komplett an der Hauptwasserleitung, daher habe ich persönlich das Hotel in der Manfred-Sauer-Stiftung über den Schaden in Kenntnis gesetzt, denn im Gewerbegebiet konnten wir gar kein Wasser in die Leitungen pumpen", so der Verwaltungschef.

Das Rathausteam war ab 7 Uhr im Einsatz und informierte die Gewerbebetriebe "Im Spitzäcker" sowie den Golfclub über das Problem. Um 7.30 Uhr rückte das Tiefbauunternehmen Werner Braun aus Spechbach mit dem Bagger an, um die Schadensstelle frei zu legen. "Nachdem das Ausmaß offensichtlich wurde, konnte mit dem parallel dazu bereitgestellten Reparaturmaterial der Schaden behoben werden", berichtete Edgar Knecht. Gegen 15 Uhr hieß es dann: Wasser marsch und alle Pumpen liefen wieder voll. Weite Teile der Bevölkerung, so Knecht, hätten von der ganzen Aktion nichts mitbekommen.