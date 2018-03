Von Sabine Hebbelmann

Lobbach-Lobenfeld. Es ist bitterkalt. Frisch geschoren stehen die Schafe im schützenden Stall. Bis es auf die Weide geht, soll wieder Wolle nachwachsen, sagt Schäfer Alfons Gimber. Der Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU), zeigt er seinen Betrieb in Lobbach-Lobenfeld. "Die Tiere müssen sich umstellen, das ist, als wenn man von zwei übereinander getragenen dicken Wintermänteln auf Badehose wechselt", erklärt Gimber.

Er sei froh, dass er die Wolle loswerden konnte, ohne noch draufzuzahlen, sagt er. Einen Abnehmer habe er schließlich in China gefunden. Das Geschäft ist schwierig geworden für die Berufsschäfer. Bis 2004 wurde die Schäferei in Deutschland noch über die sogenannte Mutterschafprämie gefördert. Seit Einführung der allgemeinen Flächenprämie wird jedoch die gesamte Landwirtschaft im wahrsten Sinne "über einen Kamm geschoren".

Es entstand ein Kampf um Wiesen und Weiden, und da die maschinelle Mahd günstiger ist, blieben den Schäfern vor allem Naturschutzflächen und Steillagen. Wie Alfons Gimber verfügen die meisten Schafhalter ohnehin über wenig eigenes Land und profitieren kaum von der Flächenprämie. Nach der Agrarreform mussten innerhalb von zehn Jahren zahlreiche Betriebe aufgeben, die Zahl der Schafe ging um 40 Prozent zurück. Der Frust ist groß in der Branche. Hunderte Berufsschäfer waren kürzlich mit Schafen vor das Landwirtschaftsministerium in Berlin gezogen und hatten für eine Weidetierprämie für Schafe und Ziegen demonstriert. Über hunderttausend Unterstützer fand eine entsprechende Petition eines Wanderschäfers.

Als Vorsitzender des Landesschafzuchtverbandes macht Alfons Gimber gegenüber der Staatssekretärin deutlich: "Es muss eine direkte Förderung für die Schafe geben." Dass es in anderen Bundesländern Minister gibt, die für dieses Thema offen sind, haben die Schäfer genau registriert. Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) etwa hatte auf einer Veranstaltung in Baden-Württemberg die Weidetierprämie für Schafe und Ziegen gefordert.

Und Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnis 90/Die Grünen) hat angekündigt, ab 2019 in Thüringen eine Kopfprämie für Schafe und Ziegen an Schäfereien zu zahlen, die in der Landschaftspflege tätig sind und einen gewissen Anteil Naturschutzflächen bewirtschaften.

Auf die Forderungen nach Beihilfen ging Gurr-Hirsch nicht ein. Dass Schäfer zu wenig verdienen, steht aber auch für die Tochter eines Landwirts außer Frage. Für die "indirekte Nachwuchsförderung" müsse die Einkommenssituation verbessert werden, sagt sie. Sie will die Schafhalterausbildung verbessern. So rationell wie Schäfer Gimber sollten mehr Betriebe arbeiten.

Lieber als über Prämien redet sie über ein anderes Thema, das Schafhalter bewegt: den Wolf. "Wölfe sollten zu den bejagbaren Tieren zählen", gibt sie die Position von Minister Hauk wieder. Erst recht, wenn sie wieder in Baden-Württemberg heimisch würden und Rudel bildeten. "Wir haben nicht an sich ein Problem mit dem Wolf", entgegnet Anette Wohlfarth, Geschäftsführerin des Landesschafzuchtverbandes. Seit Jahren arbeitet der Verband in einem Herdenschutzprojekt eng mit dem Umweltministerium und dem Naturschutzbund (Nabu) zusammen. Es geht um den Einsatz von Herdenschutzhunden, um geeignete Zäune und Entschädigungen für gerissene Schafe.

Wohlfarth treibt eine andere Frage um: "Wie bin ich abgesichert, wenn Schafe in Panik geraten, auf die Straße rennen und einen Unfall verursachen?", fragt sie. Bei einem Hund lasse sich der Halter ausfindig machen, beim Wolf nicht. "Wir brauchen die Sicherheit, das ist ein existenzielles Problem. Da muss das Land für aufkommen." Die Haftungsfrage, fordert sie, müssten Landwirtschafts- und Umweltministerium gemeinsam klären, da beide für die Schäferei zuständig seien. Wohlfahrt wünscht sich schnelle und unbürokratische Hilfen im Schadensfall, so wie in Sachsen, wo bei Schafrissen der Verdacht ausreicht und der betroffene Schäfer nicht erst aufwendig nachweisen muss, dass es der Wolf war und nicht etwa ein Hund. Auch Beratung der Schäfer vor Ort, wie in Slowenien verbreitet, wünscht sie sich.

Nicht zuletzt macht auch die Bürokratie den Schäfern zu schaffen. Gimber schlachtet selbst, vermarktet das Fleisch direkt und über Metzgereien in der Umgebung. Ein regionaler Ansatz, ganz ohne Tiertransporte. Doch der Aufwand ist enorm. Er muss Protokoll führen über alle Verkäufe und viele Auflagen erfüllen. Die Fleischbeschaugebühren seien vergangenes Jahr um 20 Prozent gestiegen und steigen dieses Jahr erneut um 20 Prozent, ärgert sich der Schäfer und fragt: "Für was nimmt der Kreis 50 Prozent der Gebühren?" Bei der Pflege der europäischen Schutzgebiete, die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen wurden, mache ihm die Naturschutzverwaltung zu schaffen. Es gebe die Erwartungshaltung, dass bestimmte Pflanzen erhalten werden. Dabei sei deren Wuchs auch von äußeren Faktoren wie der Witterung abhängig. Die Mitarbeiter der Naturschutzverwaltung sollten, auch mit Blick auf die Anforderungen der Landwirtschaft, besser geschult werden.

Tierwohl, nachhaltig und regional erzeugte Produkte, Pflege von Landschaft und Böden - die Schäferei steht für Vieles, was in Zeiten der industriellen Landwirtschaft schmerzlich vermisst wird. Die Schäfer wünschen sich, dass diese Leistungen fair honoriert und damit erst ermöglicht werden.