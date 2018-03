Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Lobenfeld. In der Maienbachhalle kochten die Emotionen hoch: Anlass war die Bürgerinformationsveranstaltung zur Tongrube im Südwesten von Lobenfeld, die direkt an den großen Solarpark grenzt. Seit 121 Jahren wird hier Ton abgebaut. Nun soll die Tongrube erweitert werden, was den Landwirten gar nicht passt. Sie wollen, dass die derzeitigen und die neuen Abbauflächen schnell rekultiviert werden, damit sie wieder landwirtschaftlich genutzt werden können.

Die Firma Wienerberger aus Malsch, die die Tongrube seit 14 Jahren betreibt, plant die Erweiterung. Denn die Tonvorräte auf der momentan noch genutzten Fläche gehen zu Ende. Dass den Landwirten die Erweiterung der Abbauflächen nicht schmeckt, liegt auf der Hand: Denn seit Jahren bauen sie auf den hierfür benötigten Äckern Getreide und Zuckerrüben an.

Werksleiter Jürgen Förderer von der Firma Wienerberger war ebenso nach Lobenfeld gekommen wie Geschäftsführer Toni Isele vom Ingenieurbüro Taberg aus Freiburg und der Diplom-Geograph Martin Schmitteckert. Sie wollten die Pläne frühzeitig vorstellen, damit die Bürger und auch die Gemeinde Anregungen in die Planungen einfließen lassen können. Neben Bürgermeister Edgar Knecht und Lobbacher Gemeinderäten war auch Ortsvorsteher Gunter Dörzbach aus dem angrenzenden Meckesheimer Ortsteil Mönchzell anwesend.

"Das sind alles noch Pläne", sagte Jürgen Förderer, "es kann sich immer noch etwas ändern." Der Werksleiter informierte: Die Erweiterung der Tongrube soll in den nächsten 20 Jahren in vier Abbauabschnitten erfolgen. Mit Bohrungen wurden Tonvorräte nördlich und westlich der bereits bestehenden Tongrube nachgewiesen. Die geplante Erweiterung des Abbaugebiets soll einen Tonvorrat von insgesamt 1,3 Millionen Kubikmeter erschließen.

Die Tongrube liegt auf Lobbacher Gemarkung. Die Flächen, um die es geht, gehören indessen der Pfälzer Katholischen Kirchenschaffnei und teilweise der Firma Wienerberger selbst. Beide hatten die Flächen mit zeitlich begrenzten Verträgen an Landwirte verpachtet. Den Landwirten war bekannt, dass die Tongrube eines Tages erweitert werden könnte und sie die Äcker "verlieren" können. "Es hat uns dennoch eiskalt erwischt", sagte einer von ihnen. Die Landwirte hoffen nun auf eine schnelle Rekultivierung der bereits genutzten Flächen, damit diese wieder landwirtschaftlich genutzt werden können. Bis der Abbau der neuen Gebiete abgeschlossen ist und diese wieder zur Verfügung stehen, können aber Jahre oder gar Jahrzehnte vergehen.

Ein weiteres Problem haben die Landwirte beim Blick auf die Tierwelt: In der Vergangenheit sei es vom damaligen Ziegeleiunternehmen versäumt worden, einen Ausgleichsraum zu schaffen. Anders gesagt: Auf den geplanten Abbauflächen leben zahlreiche Tierarten, darunter Wechselkröten, Bergmolche, Zauneidechsen und Blauflügel-Prachtlibellen. Für sie soll eine etwa ein Hektar große Ausgleichsfläche entstehen. Was wiederum für die Landwirtschaft noch weniger Fläche zum Anbauen bedeutet.

Die Landwirte forderten deshalb von der Firma Wienerberger eine andere Ausgleichsmöglichkeit für die Tierwelt zu finden. Diese sollte außerhalb des geplanten Abbaugeländes entstehen, damit der Hektar für die Landwirtschaft nicht auch noch verloren geht.

Die Firma Wienerberger stellt in ihrem Werk in Malsch sogenannte Porotonziegel her. Das Material dazu kommt aus den Tongruben in Lobenfeld und Rettigheim. Die Menge, die Lobenfeld jedes Jahr verlässt, ist beachtlich: Vier Lastkraftwagen transportieren in sieben Touren jährlich 53.100 Kubikmeter Ton zum Werk nach Malsch. An dieser Menge soll die Erweiterung nichts ändern. Auch das Entwässerungssystem für das anfallende Oberflächen- und Sickerwasser soll so wie bisher funktionieren.