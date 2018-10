Lobbach-Lobenfeld. (luw) Die Arbeiten auf der Landesstraße 530 zwischen dem Kreisverkehr in der Lobenfelder Ortsmitte und der Einmündung in die Landesstraße L532 liegen laut Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises "voll im Zeitplan". Auf dem seit Montag gesperrten Abschnitt werden Schäden repariert und der Asphalt erneuert.

Wie Ralph Adameit, Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage erklärte, könnte die Sperrung noch vor Ablauf der angekündigten zwei Wochen wieder aufgehoben werden: "Wenn alles gut läuft, ist die Straße schon ab Allerheiligen wieder befahrbar", so Adameit. Der Verkehr wird derzeit über die Kreisstraße K4178 und die Landesstraße L532 umgeleitet: Von Wiesenbach in Richtung Spechbach führt die Umleitung über den Kreisverkehr am Golfplatz, von wo aus das Lobenfelder Zentrum über die Ziegelstraße zu erreichen ist.