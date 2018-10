Von Thomas Seiler

Lobbach. Wie viele Menschen schon den Fuß auf die Holzbrücke im Bereich der "Unteren Mühle" in Waldwimmersbach gesetzt haben, um damit den Lobbach zu überqueren, weiß natürlich keiner. "Der Steg ist in die Jahre gekommen und äußerst desolat", warb Bürgermeister Edgar Knecht bei der jüngsten Gemeinderatssitzung für eine Erneuerung. Der Wermutstropfen dabei: Der Naturpark Neckartal-Odenwald lehnte einen im November vergangenen Jahres gestellten Zuschussantrag ab, da sich hierfür die nationalen Mittel erschöpft hatten. Als ehemaliger Ordnungsamtsleiter ist Knecht natürlich mit vielen Themen vertraut und kennt dazu die notwendigen Kniffe. Deshalb gelang es ihm, durch die Aufnahme und Neukonzeption der Wandertafel im Bereich des Lobenfelder Klosters - die jetzt die Naturparkwerkstatt zu einem Preis von knapp 1500 Euro vornimmt - sowie mit der Aufstellung einer neuen Ruhebank die Fördergrenze für den Fördertopf aus europäischen Mitteln zu erreichen.

"Fünfzig Prozent gibt es für die Brücke, siebzig Prozent für die Tafel", berichtete er dem ob des Coups fast begeisterten Gemeinderat. Nun übernimmt bei einem Angebotspreis von rund 16.300 Euro die heimische Schlosserei und Kunstschmiede Kuch die stählerne Tragkonstruktion, während die auf dem gleichnamigen ehemaligen amerikanischen Militärflughafen angesiedelte Firma Hahn Kunststoffe für die Stegbohlen zum Preis von knapp 1000 Euro liefert. "Die Seitenwände bestehen aber aus Holz", versicherte der Bürgermeister.

Stolz berichtete Knecht weiter, dass "wir als erste Gemeinde in der Region die LED-Straßenbeleuchtung komplett umgesetzt haben." Dabei bemängelte Ludwig Christ (SPD), dass es an einigen Stellen zu hell sei. "Wir werden das kontrollieren", versprach Knecht. Ein ganz anderes Problem gab es laut eines Bürgers in der Straße "Im Herling": "Dort tritt man vermehrt auf Hundekot." Für Knecht stellen allerdings die Halter und nicht die Hunde das Problem dar. Da Hundetoiletten bislang auf wenig Erfolg stießen, komme nach seinem Dafürhalten nur noch in Frage, Hundehalter, die frisch ertappt wurden, anzuzeigen.

Drei weitere Informationen gab es darüber hinaus: Mit dem Elsenztal-Taxi Meckesheim konnte ein neuer Ruftaxi-Unternehmer gefunden werden. Ferner erhalten fünf irakische Flüchtlinge in der Hauptstraße 58 eine neue Bleibe. Und nicht zuletzt sucht die Gemeinde dringend einen Nachfolger für die Ende Oktober schließende Post. Jener könnte möglicherweise in dem spätestens 2019 in Angriff genommenen neuen Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum in der Ortsmitte unterkommen.

Bei den Bauanträgen hatte die Verwaltung schon im Vorfeld ganze Arbeit geleistet. Demnach konnte man, so Holger Braun vom Ordnungsamt, die Bauherren in Waldwimmersbach überzeugen, für ein Einfamilienhaus nebst Garage gewisse Planungsänderungen vorzunehmen, sodass der Gemeinderat jetzt grünes Licht dafür gab. Zustimmung gab es auch für einen Balkonanbau in Lobenfeld. In einem anderen Fall plant man dort eine Garage inklusive Stellplatz und Zufahrt. Dem stimmte das Gremium ebenfalls zu, überlässt aber die technische Entscheidung dem Baurechtsamt im Landratsamt, weil mittlerweile eine Einwendung eines Anliegers vorliegt. Ähnlich verfuhren die Räte mit einem Neubau einer Lagerhalle im Bebauungsplangebiet "Spitzäcker I". Auch hier übergab man dem Landratsamt die baurechtliche Prüfung, hatte aber gegen die Maßnahme in der beantragten Form keine Einwände.