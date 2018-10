Von Sabine Geschwill

Leimen. Wer einen Lions-Club-Adventskalender kauft, kann nicht nur selbst zum Gewinner werden. Er unterstützt damit automatisch soziale und karitative Projekte und Organisationen in der Region - und macht damit viele Menschen glücklich. Welche Projekte in der Vergangenheit mit dem Verkaufserlös der Kalender unterstützt wurden, machten Annett Schmaus, Nathalie Müller und Peter Marinoff als Vorstandsmitglieder des Lions-Clubs Leimen-Nußloch-Sandhausen bei der Vorstellung des Kalenders im Leimener Verwaltungsgebäude deutlich.

So werden beispielsweise die Leimener Tafel, die Awo St. Ilgen und das Awo-Lädle in Sandhausen unterstützt, ebenso in Sandhausen die Pestalozzi-Schule und in Nußloch mehrere Forscherstationen in Kindergärten. In allen drei Mitgliedsgemeinden organisiert der Lions-Club zum Schulanfang Schultütenaktionen und hat das Projekt "Klasse 2000" ins Leben gerufen. Hier werden Schulmaterialien und Obst für die Kinder finanziert.

Die Leimener Musikschule profitierte bereits mehrfach von den Geldspenden: Im letzten Jahr konnten ein neues Cello und Klangboxen für den Unterricht gekauft werden. Künftig wolle man mit dem Erlös auch Bildung bei Frauen fördern, Unterhaltungsangebote für Senioren organisieren und nach Möglichkeit der Leimener Tafel einen Zuschuss für die Anschaffung eines Kühlhauses geben, ließ Nathalie Müller durchblicken.

Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald sparte angesichts des Engagements des Lions-Clubs in den drei Kommunen nicht mit Lob. "Wir sind froh, dass wir den Lions-Club haben", sagte Reinwald auch im Namen seiner Bürgermeisterkollegen Georg Kletti aus Sandhausen und Joachim Förster aus Nußloch. "Sie sind sehr segensreich für die Menschen und für uns unverzichtbar."

Der Verkauf des Lions-Club-Adventskalenders startet am Samstag. Ob man mit seinem Kalender gewonnen hat, kann man täglich ab dem 1. Dezember in der RNZ-Ausgabe "Region Heidelberg" oder im Internet unter www.lions-club-leimen.de nachlesen.

Die Auflage des Kalenders beträgt 4000 Stück. Jeder Adventskalender ist zugleich ein Los, das sowohl an der Verlosung der Tagespreise als auch an der Verlosung des Hauptpreises teilnimmt. Hinter jedem Türchen warten mehrere Gewinne, die von Firmen und Geschäften zur Verfügung gestellt werden. Am Nikolaustag kann man sich über 500 Euro in bar freuen und an Heiligabend den Hauptpreis von 2018 Euro gewinnen.

Der Kalender kann in Geschäften in Leimen, Nußloch und Sandhausen erworben werden. Zudem führt der Lions-Club Verkaufsaktionen bei Edeka Walter in der St. Ilgener Straße in Leimen durch. Dort kann man den Adventskalender am Samstag, 27. Oktober, von 10 bis 18 Uhr, am 9. November von 14 bis 18 Uhr, am 15. November von 14 bis 18 Uhr und am 24. November von 10 bis 16 Uhr am Stand des Lions-Clubs kaufen. Oder man kann ihn am 18. November beim "Advent im Weingut Adam Müller" erwerben.