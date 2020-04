Von Agnieszka Dorn

Spechbach. Es war die wohl ungewöhnlichste Hochzeit in der Region: keine Trauzeugen im Rathaus, kein Blumenschmuck, keine Gäste, keine Musik, kein Sektempfang, zwei Meter Abstand zum Standesbeamten. Dafür aber: Liebe pur. "Liebe ist stärker als Corona", sagt der frisch gebackene Ehemann Hussein Kafetzki. Und schaut dabei seine Frau Katharina liebevoll an.

Der 26-jährige Hussein und seine jetzige Frau Katharina Kafetzki wollten mit dem Ja-Wort nicht länger warten. "Wer weiß, wie lange die Coronakrise noch dauert", sagt die 24-jährige Katharina Kafetzki. Das Paar ist seit 2014 zusammen und seit 2018 verlobt. Getraut wurden sie im Bürgersaal des Rathauses von Bürgermeister Guntram Zimmermann. Der Spechbacher Rathauschef führte die Vermählung in seiner Funktion als "Eheschließungsbeamter" durch. Das sei schon sehr außergewöhnlich, aber auch sehr stimmungsvoll gewesen, meint Zimmermann. Die Eheschließung habe etwas Positives in der gerade schwierigen Zeit.

Die Hochzeit hatte das frisch getraute Ehepaar schon länger geplant. Eingeladen waren Familie und Freunde, auch das Restaurant war schon reserviert. "Wir wollten nicht so groß feiern, eingeladen waren etwa 30 Personen", erzählt Katharina Kafetzki. Als die Pandemie dann über Deutschland hereinbrach, war für beide klar, dass sie trotzdem heiraten werden – aber nun eben ohne Gäste. Schließlich gehe es im Kern um die Liebe zweier Menschen.

Die Trauung dauerte etwas über eine halbe Stunde. Bürgermeister Zimmermann ging auf das familiäre Umfeld der Ehepaare und auf die Liebe ein. Zudem natürlich auf das Versprechen, in guten und in schwierigen Zeiten füreinander da zu sein. Und es gibt wohl kaum bessere Voraussetzungen für ein solches Bekenntnis, als gerade mitten in einer Pandemie mit allen dazugehörenden Schwierigkeiten zu heiraten. Getraut wurde das Paar in einem Abstand von zwei Metern zum Standesbeamten.

Für beide Seiten war das natürlich ein etwas merkwürdiges Gefühl. Auch der gratulierende Handschlag oder die liebevolle Umarmung zum Schluss fielen aus – dafür gab es ein herzliches und warmes Lächeln. Die Eheringe gehörten übrigens einst den Eltern der beiden, hier folgte man also einer schönen Tradition.

Nach der Trauung stieg das frisch gebackene Ehepaar ins Auto und fuhr zehn Minuten zumindest ein bisschen im Stil eines Autokorsos – allerdings ohne weitere Fahrzeuge – hupend umher. "Das hat viel Spaß gemacht", erzählten beide hinterher schmunzelnd. Anschließend wurde bei der Großmutter gegessen und man saß bei Gesprächen beisammen.

Hussein Kafetzki war übrigens der Liebe wegen von Frankfurt nach Spechbach gezogen, seine Braut Katharina wohnt hier schon seit ihrer Kindheit. Die Hochzeitsfeier im Kreis der Lieben soll nachgeholt werden, wenn die Pandemie vorbei ist. Fest steht aber jetzt schon eines: Seine Hochzeit wird das Paar nie vergessen.

Für Zimmermann war es übrigens die erste und letzte Hochzeit in der Coronakrise. Mit seinen 64 Jahren gehöre er zur Risikogruppe und halte sich zukünftig zurück, sagte er.