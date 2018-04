Spechbach. (agdo) In Spechbach machte in den vergangenen Jahren ein Ladengeschäft nach dem anderen dicht, darunter auch die Bäckerei und ein Getränkehandel. Als die Metzgerei Meister in der Hauptstraße im Januar dieses Jahres ihre Pforten schloss, war der Aufschrei besonders laut. Denn mit der Metzgerei hatte das 1800-Seelen-Dorf zwischen Heidelberg und Sinsheim sein letztes Lebensmittelgeschäft und damit auch den sozialen Mittelpunkt verloren - für immer, so schien es zumindest. Nun passierte etwas Außergewöhnliches: In dieser Woche öffnete die Metzgerei völlig überraschend wieder. Es ist ein Lichtblick für die dörfliche Infrastruktur.

"Im Januar sind wir tatsächlich davon ausgegangen, dass unsere Metzgerei für immer geschlossen bleibt", sagt Metzgermeister Walter Meister, der zusammen mit seinem Bruder Thorsten die Metzgerei fortan betreibt. Das Geschäft lief zuletzt zwar gut, doch die Zukunft des Einzelhandels auf dem Dorf scheint unsicher. Vor diesem ungewissen Hintergrund entschlossen sich Walter und Thorsten Meister im Januar, die Metzgerei nicht weiter zu betreiben und sich beruflich neu zu orientieren.

Auf zahlreiche Bitten aus der Bevölkerung hin und weil die Familienmetzgerei seit Kindesalter das Leben der beiden Brüder bestimmt, entschlossen sich Walter und Thorsten Meister nun, das Geschäft doch weiterzuführen. "Wir sind im Ort sehr oft angesprochen worden, ob wir nicht doch die Metzgerei weiter betreiben könnten", erzählt Fleischereifachverkäufer Thorsten Meister. Also setzten die beiden Brüder sich an einen Tisch, überlegten und entschieden schließlich, die Metzgerei wieder zu öffnen. Ihre Eltern Walter und Christa Meister hatten die Metzgerei seit 1972 in dritter Generation betrieben. Sie haben aber mit 70 und 68 Jahren das Rentenalter erreicht.

"Wir sind unheimlich froh, dass der Ort wieder eine Metzgerei hat", zeigt sich Bürgermeister Guntram Zimmermann erleichtert. Dass es sich dabei um die Metzgerei handelt, die seit dem Jahr 1936 in der Hauptstraße besteht, sei umso schöner. Die Schließung der Metzgerei hatte Zimmermann im Januar "eiskalt erwischt", wie er damals sagte: "Das kam völlig überraschend und ist sehr bitter." Denn die Metzgerei habe "jahrzehntelang die Fahne hochgehalten".

Der Schlag war auch deshalb besonders hart, weil die Metzgerei nach der Schließung der Bäckerei die Versorgungslücke schloss und mehr Backwaren sowie Milch, Eier und Butter ins Angebot aufgenommen hatte. Schon seit vielen Jahren kämpft die Gemeinde für eine bessere Nahversorgung - aktuell mit dem EU-geförderten Projekt "Digitale Nahversorgung". Nun kann erst einmal aufgeatmet werden. Im Januar brachte Zimmermann Blumen zum Abschied, nun kam er zur Wiedereröffnung mit einer Torte, auf der das Wahrzeichen des Ortes - ein Specht - abgebildet ist.

Drei Monate nach der Schließung scheint es so, als wäre die Metzgerei nie geschlossen gewesen: Die Theke ist prall gefüllt mit verschiedenen Salamisorten, Leberpastete, Hähnchenbrust oder Putenschnitzel. Und an der Wand hängen verschiedene Schinken sowie Würste. Die Meisters haben die Pause genutzt und den Laden renoviert: Es gibt neue Fenster und Türen, die Decke wurde gestrichen und die Elektrik erneuert. Thorsten und Walter Meister freuen sich nun mit ihrem Team wieder auf Kunden aus Spechbach und der Umgebung.