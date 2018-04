Mauer. (tri) Kulinarik und Mord. Scharf gewürzte Krimikost vom Feinsten, angereichert mit "gefährlichen Nebenwirkungen". Nach diesen Rezepten schreibt Tom Hillenbrand fesselnde Geschichten, die sich in der gehobenen Gastronomie-Szene abspielen. Kürzlich stellte der 1972 in Hamburg geborene Autor den neuesten, fünften Band aus dieser Bücherreihe vor. Auf Einladung der Gemeindebücherei und der Buchhandlung Staiger aus Bammental las er in "Müller Lebensraum Garten" einige Passagen aus dem Buch "Gefährliche Empfehlungen".

Rund 75 Zuhörer und Fans seiner Literatur machten es sich in der gemütlich gestalteten Halle bei Wein und Imbiss bequem. Farbig angestrahlte Bäume und Sträucher sowie Heizstrahler ließen eine kuschelige Atmosphäre aufkommen.

Tom Hillenbrand erzählte zunächst von seinen Erfahrungen als Hobbykoch und der Arbeit als Schriftsteller. Mit modernster Küchentechnik bestens vertraut, zeigte er Visionen der modernen Molekularküche oder den Einsatz von Robotern auf. Schon sein erster Roman "Teufelsfrucht" stieg umgehend zum Bestseller auf. "Der Krimibüchermarkt ist sehr gesättigt, in jeder Region Deutschlands ermittelt ein Kommissar, daher bin ich nach Luxemburg ausgewichen", erklärte Hillenbrand.

Zu seinem neuen Roman sei er durch Zufall gekommen: "Den Auftrag für ein neues Buch hatte ich schon und den Vorschuss dafür auch, jedoch noch keine Idee", schmunzelte der ehemalige Ressortleiter bei Spiegel Online. In einer Gaststätte habe er dann einen kobaltblauen Michelin-Band von 1939 entdeckt. Ein sehr seltenes Exemplar, von dem er von Anfang an fasziniert war. "In den alten Michelin-Ausgaben waren detaillierte Straßenkarten eingezeichnet, wo man das jeweilige Restaurant findet, und diese Karten halfen den Alliierten im besetzten Frankreich im Zweiten Weltkrieg", verriet er mit dem Hinweis auf verschlüsselte Geheimcodes.

Aus dem "Michelin" wurde in seinem Krimi der "Guide Gabin", der 1939 unter dubiosen Umständen bei einem rauschenden Fest in Paris aus einer Vitrine verschwindet. Der Luxemburger Koch Xavier Kieffer ist mittendrin, beginnt auf Bitten des Staatsministers Nachforschungen anzustellen und findet heraus, dass bereits mehrere Menschen sterben mussten. "Aber was ist das große Geheimnis des blauen Buchs?" fragte Hillenbrand in die Runde. Das müsse jeder selber im neuen Roman herausfinden.

Johanna Hoffmann vom Büchereiteam bedankte sich beim Autor mit einem reinen und nicht gepanschten Olivenöl, als Anspielung auf Hillenbrands Krimi "Tödliche Oliven". Der Büchertisch von Barbara Sigloch mit Bestsellern des Literaturpreisträgers war am Schluss der Veranstaltung nahezu leer gefegt.