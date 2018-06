Leimen/Wiesloch. (rnz) Auffahren, Überholen trotz Gegenverkehr und gefährliches Ausbremsen: Die Liste der Vorwürfe, die einem noch unbekannten Verkehrsrowdy gemacht werden, ist lang. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt gegen den Fahrer eines dunklen Kombi mit Bielefelder Kennzeichen (BI), der am Samstag auf der B 3 zwischen Leimen und Wiesloch einige Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll - insbesondere die Fahrerin eines weißen Ford Fiesta.

Die Frau war zwischen 15.45 und 16 Uhr an der Auffahrt Leimen-Nord auf die B 3 aufgefahren und in Richtung Wiesloch unterwegs. Der Unbekannte bedrängte sie laut Polizei zunächst durch nahes Auffahren, überholte sie dann trotz Gegenverkehr und bremste sie nach dem Wiedereinscheren aus. Die Fiesta-Fahrerin musste eine Vollbremsung hinlegen, um nicht aufzufahren. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte starker Regen und viel Verkehr. Die Fahrerin eines silbernen VW Polo, die hinter den beiden Beteiligten fuhr, könnte den Vorgang beobachtet haben: Sie war circa 40 Jahre alt, hatte wellige, lockige Haare und trug eine Brille. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Revier in Wiesloch, Telefon: 0 62 22 / 5 70 90, zu melden.