Von Sabine Geschwill

Leimen. Der Nikolaus war auf Zack. Am Samstag kam er zum Auftakt des Weihnachtsmarkts in die Große Kreisstadt. Als der Leimener Nachwuchs nach der musikalischen Eröffnung auf dem Georgi-Marktplatz den Gabenbringer unterstützt von Oberbürgermeister Hans D. Reinwald herbeirief, ließ sich der rotgewandete Mann mit dem weißen Bart nicht lange bitten. Er kam schnellen Schrittes mit prall gefülltem Gabensack ums Eck.

Die Kinder freuten sich, denn alle bekamen von ihm einen mit Schokolade befüllten Adventskalender geschenkt. "Heute ist es wieder so weit: Das erste Türchen am Adventskalender darf aufgemacht werden", freute sich Reinwald mit den Kindern: "Für uns alle beginnt jetzt eine besondere Zeit." Man rieche und spüre förmlich schon die weihnachtliche Atmosphäre. Was das Stadtoberhaupt noch mehr freute, war das Engagement aller am Weihnachtsmarkt teilnehmenden Vereine, Gruppen und Gewerbetreibenden. "Mein Dank geht an alle, die zum Gelingen beitragen und mit ihren Angeboten Weihnachtsstimmung auf den Georgiplatz zaubern", betonte er.

Der Weihnachtsmarkt hatte viel zu bieten und war besonders am Abend bei Lichterglanz schön anzuschauen. Mit rund 20 Ständen und der imposanten aus Holz geschnitzten Krippe der Leimener Schnitzfreunde wurde der Platz zur weihnachtlichen Budenstadt. An den Ständen gab es Gebasteltes, Kunstvolles und Genussvolles in Hülle und Fülle.

Schlangestehen beim Nikolaus: Der Mann im roten Mantel hatte für alle Kinder einen Adventskalender mit Schokolade dabei.

Die Leimener Vereine wussten die Besucher bestens zu verköstigen. Glühwein gab es in allen Varianten und für Kinder sowie Autofahrer auch alkoholfreien Punsch. Das Angebot an leckerem Essen konnte sich sehen lassen.

Bei der Leimener Jugendfeuerwehr beispielsweise gab es die von den Weihnachtsmarktbesuchern heiß geliebten "Gebratenen Champignons mit Knoblauchsoße". Neu im Angebot waren bei der Feuerwehr die spiralförmig aufgespießten, knusprigen Torpedo-Kartoffeln. Jugend und Aktive des DLRG-Ortsvereins Leimen wussten mit ihren frisch gebackenen Waffeln und den Kartoffelpuffern mit Apfelmus zu punkten.

Der VfB Leimen hatte ein vielfältiges Getränkeangebot. Chili con Carne gab es beim Tennisclub Blau-Weiß. Eine schöne Idee, Werbung für den Tennissport zu machen, hatte der Tennisclub auch dabei: Der Verein verschenkte an seinem Stand hübsch verpackte kleine Tennisschläger und Tennisbälle aus Buttergebäck samt netter Einladung für ein unverbindliches Schnuppertraining. "Das Angebot ist gedacht für Jung und Alt, Neueinsteiger und Wiedereinsteiger", erklärten die beiden Tennisclub-Damen. Selbstgebackene Weihnachtsplätzchen in großer Auswahl, Kulinarisches sowie weihnachtliche Basteleien hatte der Karnevalclub Frösche St. Ilgen zu bieten.

Die handgefertigte Holzkrippe der Leimener Schnitzfreunde beeindruckte auch Hans Reinwald, seine Frau und sein Söhnchen.

Die Basteldamen der Leimener Feuerwehr hatten hübsche adventliche Bastelarbeiten sowie schicke Advents- und Türkränze dabei. Der Erlös ihrer Verkäufe kommt dem Waldpiraten-Camp der Deutschen Kinderkrebsstiftung zugute. Das Christliche Zentrum Heidelberg-Leimen hatte ein weihnachtliches Spielangebot für Kinder aufgebaut.

Gleich nebenan feierte die katholische Pfarrgemeinde Herz-Jesu ihre Premiere auf dem Weihnachtsmarkt. Pfarrer Arul Lourdu fand es wichtig, sich gerade bei einer Veranstaltung wie dem Weihnachtsmarkt als Kirche zu zeigen, das Gespräch und die Begegnung zu suchen und mit den Besuchern des Weihnachtsmarkts gemeinsam den Blick auf Weihnachten zu richten.

Am Tombolastand des Gewerbeverbandes "Leimen Aktiv im Bund der Selbstständigen" warteten eine Menge Gewinne auf die Loskäufer. Der Erlös ist in diesem Jahr für die Leimener Tafel bestimmt. Diese benötigt für ihren Tafelladen dringend ein kleines Kühlhaus. "Dafür wollen wir mit unserer Spende einen Beitrag leisten", erklärte Gramlich. Was er noch wissen ließ: "Wir haben mehr als 2000 Preise und erstmals acht Hauptgewinne zu vergeben." Zu den Hauptpreisen gehörte unter anderem auch ein schickes Mountainbike. "Unsere Mitgliedsbetriebe zeigten eine extreme Spendenbereitschaft - das freut uns natürlich sehr", betonte er.

Die Repräsentantinnen der Weinstadt Leimen, die beiden Schlossfräulein Mara Ruhnau und Christin Menzel, ließen sich einen Besuch des Weihnachtsmarktes ebenso wenig entgehen wie der Ehrenbürger und frühere Erste Bürgermeister Bruno Sauerzapf, Stadträte sowie Amtsleiter. Für ein schönes und stimmungsvolles Bühnenprogramm sorgten der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde, der Kinderchor der Musikschule Leimen, die Stadt- und Feuerwehrkapelle Leimen, der Musikverein St. Ilgen, der Sängerbund der Vereinsgemeinde Zementwerk Leimen und der Schulchor der Turmschule.

