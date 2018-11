> Junikäfer ist der umgangssprachliche Name für Gerippte Brachkäfer. Diese gehören ebenso wie die bekannten Maikäfer zur Familie der Blatthornkäfer. Die Larven von Blatthornkäfern werden als Engerlinge bezeichnet. Ende Juli legt das befruchtete Weibchen des Gerippten Brachkäfers rund 35 Eier im Boden ab und stirbt bald darauf. Engerlinge ernähren sich von kleinen Wurzeln und Pflanzenresten. Sie bleiben zwei Winter im Boden und verpuppen sich im Frühjahr des dritten Jahres. Die Käfer sind etwa 14 bis 18 Millimeter groß und sehen den Maikäfern ähnlich. Ihr Körper ist ledergelb bis braun gefärbt, Scheitel und Halsschild sind dunkler. Die Käfer sind nachtaktiv und verstecken sich tagsüber. Sie fliegen in der Dämmerung warmer Nächte von Ende Juni bis in den Juli hinein in teils großen Schwärmen. Zwei Drittel der fliegenden Tiere sind Männchen. Gerippte Brachkäfer leben in Europa, Nordafrika und in einigen Teilen Asiens. Sie besiedeln Waldränder, Gärten, Parks, Felder und Alleen vom Flach- bis ins Hügelland. luw

