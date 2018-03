Von Thomas Frenzel

Leimen. Frei nach Mao Zedong ist das 2015 vom baden-württembergischen Landtag verabschiedete Gesetz auf Informationsfreiheit, das für mehr Transparenz politischer und behördlicher Entscheidungen sorgen soll, nicht mehr als ein Papiertiger. Darauf deutete bei der zurückliegenden Ratszusammenkunft die "Bekanntgabe von Entscheidungen aus nichtöffentlichen Sitzungen": Oberbürgermeister Hans D. Reinwald ließ beim öffentlichen Verlesen dieser - eh schon dürren - Sätze selbst Passagen aus, die auf der offiziellen Internetseite der Großen Kreisstadt nachzulesen waren.

Was ließ sich aus der erfolgten Bekanntgabe heraushören? Seit die Stadt vor gut zwei Jahren ihre angemieteten Räume im Kurpfalz-Centrum (KC) verließ, um ihr neues Verwaltungsgebäude in der Rathausstraße zu beziehen, muss es hinter den Kulissen eine heftige Auseinandersetzung um die Renovierung der ehemaligen Mieträume gegeben haben. Kaum anders lässt sich verstehen, dass der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Februarsitzung eine Abstandszahlung von 100.000 Euro plus Umsatzsteuer absegnete. Laut OB, der diese Zahlen nicht nannte, seien damit sämtliche Kosten abgegolten.

Auch bei einem weiteren nichtöffentlichen Beschluss fehlten beim Verlesen die Zahlen. Es ging um 3452 Quadratmeter in der Senefelderstraße. Hier stimmte der Gemeinderat dem Verkauf zum Quadratmeterpreis von 100 Euro an "eine Firma" zu - mit der Maßgabe, dass die Festlegungen des Bebauungsplans auch insbesondere für die Errichtung von Mitarbeiterwohnungen gelten sollen. Um welches Grundstück es sich handelt, blieb offen. In jüngster Zeit machte jedenfalls die Runde, dass die auf städtischem Terrain gelegenen Einfachwohnungen in den städtischen Holzhäusern in der Senefelderstraße geräumt werden sollen.

Aber nicht nur diese für die Allgemeinheit durchaus interessanten Beschlüsse wurden nichtöffentlich gefasst - es ging auch um nachvollziehbar Nichtöffentliches: um Personalangelegenheiten. Auch hier gab es Bemerkenswertes.

So hatte sich auf der Stelle mit der vom OB verlesenen Personalnummer 781307 ein Berg von 405,81 Überstunden angehäuft. Das entspricht gemäß der tariflichen Arbeitszeit knapp zehneinhalb Wochen. Die werden nun bis zur Jahresmitte übertariflich abgegolten. Für alle Beschäftigten galt indessen der Beschluss, dass die Resturlaubsansprüche aus dem Vorjahr bis zum 30. September übertragen werden. Entsprechendes hatte die Gemeindeprüfungsanstalt empfohlen.