Leimen. (aham) Rund 75 Mitarbeiter von Heidelberg Cement sind am Donnerstagvormittag auf die Straße gegangen. Mit dem eineinhalbstündigen Warnstreik unterstrichen die Mitarbeiter des Zementwerks in Leimen zusammen mit ihren Kollegen des „Heidelberger Shared Service Center“ ihre Forderungen nach mehr Lohn. Denn während die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) bei den derzeit laufenden Tarifverhandlungen für eine Lohnerhöhung von sechs Prozent für zwölf Monate eintritt, bieten die Arbeitgeber in der Baustoffindustrie 2,3 Prozent. Nach Angaben von Warnstreik-Koordinator Andreas Harnack herrschte in Leimen „gute Stimmung“, während des Streiks konnten rund 15 Lastwagen nicht be- und entladen werden.