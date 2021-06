Leimen. (lesa) Aufgeschichtete Stämme, dazwischen Reisig, am Rand einige Steine: Fast sieht es aus, als soll hier ein großes Lagerfeuer entzündet werden. Doch der Zweck der Holzstapel, die sich zwischen der Bundesstraße B3 und dem Hauffweg befinden, ist ein gänzlich anderer. Welcher das ist, lässt der Zaun, der das Grundstück umgibt, erahnen: Denn die 1900 Quadratmeter große Fläche ist die künftige Heimat von Zauneidechsen. Die extra zu diesem Zweck angelegten Holzstapel sollen neues Domizil der kleinen Reptilien sein.

Waren hier besondere Reptilienfreunde am Werk? Hat eine neue Eidechsenkolonie Leimen zum neuen Zuhause auserkoren? Die Antwort geht in eine ganz andere Richtung: Denn hinter dem Eidechsen-Domizil steckt gewissermaßen eine Zwangsumsiedlung. Die eigentliche Heimat der Tierchen befindet sich nämlich nur etwas weiter nordöstlich, auf der anderen Seite der B3 in Richtung der Weidhöfe, wo ebenfalls ein schwarzer Eidechsenzaun zu finden ist.

"Es handelt sich um das neu zu erschließende Gewerbegebiet Süd II", erläutert Bauamtsleiter Holger Gora. Dort, wo jetzt noch Zauneidechsen leben, soll bekanntlich künftig unter anderem die Niederlassung eines Autohändlers entstehen. Was im Umkehrschluss bedeutet: Die Zauneidechsen müssen weichen. Entsprechend läuft derzeit laut Holger Gora aktuell das "Absammeln" der Tiere. Der Eidechsenzaun solle verhindern, dass die Reptilien in das Gelände einwandern.

Holzstapel wie dieser sind von der Stadt für die Echsen angelegt worden. Foto: Alex

Und wie gut kommen die Eidechsen bei der Zwangsumsiedlung weg? "Das Habitat enthält die notwendigen Strukturen und Nahrungsquellen, sodass sich die Zauneidechsen wohlfühlen können", betont Gora. Dafür seien neben den Holzstapeln "Eidechsenhabitatstrukturen" angelegt worden. Wie diese auszusehen haben, regelt der zugehörige Bebauungsplan bis ins kleinste Detail: So seien ein bis zwei Quadratmeter große "südexponierte Sandlinsen" aus Flusssand angelegt worden.

Außerdem seien knapp 80 Zentimeter und drei bis vier Quadratmeter große tiefe Gruben als Winterquartiere gegraben worden, die mit Sand, Holz und Steinen gefüllt wurden. Und auch der künftige Ausblick der Eidechsen ist vorgezeichnet: In den Randbereichen soll mittelfristig eine Blumenwiese blühen.

Bleibt also zu hoffen, dass die Echsen sich tatsächlich in ihrem neuen Domizil wohlfühlen. Mit einem eigenständigen Umzug an einen anderen Ort wird es nämlich nichts. Der Zaun, der das Gelände umgibt und die Eidechsen auf dem Grundstück hält, soll laut Bauamt für ein bis zwei Jahre stehen bleiben. Holger Gora versichert: "In dieser Zeit nehmen die Zauneidechsen den neuen Lebensraum an."