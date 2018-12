Von Anja Hammer

Leimen. Der Nikolaus hat Angst vor niedrigen Türrahmen. "Hoffentlich bleibe ich nicht mit meiner Mitra hängen", sagt er. In Leimen, Nußloch und Sandhausen ist der Nikolaus am heutigen Donnerstag nämlich in einem echten Bischofsgewand unterwegs. Darunter verbirgt sich Alexander Hahn. Und der 36-Jährige hat gehörigen Respekt vor seiner heutigen Aufgabe: Der Leimener schlüpft nämlich zum ersten Mal in seinem Leben in die Rolle als heiliger Bischof von Myra - heute besser bekannt als Nikolaus.

Die Aktion wurde erst letztes Jahr vom Arbeitskreis Familie der katholischen Herz-Jesu-Gemeinde in Leimen ins Leben gerufen. Damals und in diesem Jahr wurden Familien innerhalb der Gemeinde angeschrieben, ob sie Interesse an einem Nikolaus-Besuch hätten. Und sie hatten. Mehr noch: Das Ganze sprach sich schnell herum. Und so stehen in Hahns Kalender heute zwischen 14 und 21 Uhr 17 Termine - und das nicht nur in katholischen Familien.

"Wie ich das schaffen soll, weiß ich noch nicht", sagt er nervös. "Aber laut Plan sollte es funktionieren." Der Plan: Morgens geht der Lehrer für Religion, Deutsch, Geschichte und Latein ans Gymnasium Walldorf, düst um 13 Uhr nach Hause, isst schnell was, dreht eine Runde mit seinem Dackel "Poldi" und hofft, dass dieser die weiße Perücke nicht zu fassen bekommt. "Die hat ihn in den letzten Tagen interessiert - und er wäre fähig, sie zu zerfetzen", lacht Hahn.

Das Kostüm stammt übrigens von einem speziellen Kirchenausstatter, für das edle Gewand mit Hut wurde ein dreistelliger Betrag hingelegt. "Das war uns wichtig", erklärt Hahn. "Ich komme als Heiliger Nikolaus, nicht als Weihnachtsmann." Mit dieser Rolle stellt Hahn große Ansprüche an sich selbst. "Ich habe ein genaues Bild von ihm", meint er. "Und genau das möchte ich vermitteln." Für ihn ist der Nikolaus mildtätig und gütig. Das hat er in seiner Kindheit so erlebt, wenn der Nikolaus zu Besuch kam, und das hat er aus den Legenden über den Heiligen aus Lykien gewonnen.

Dafür hat er auch zu Hause geübt. "Dass die Mitra nicht vom Kopf fällt, dass ich getragen gehe und Ruhe und Gelassenheit ausstrahle - obwohl ich selbst ein schwungvoller Mensch bin", so Hahn. Bei seinem Rollenstudium hat er darauf geachtet, dass sein eineinhalbjähriger Sohn Konstantin ihn nicht im Kostüm sieht. "Wer weiß, was er sich merken kann", meint Hahn. Seine Frau Helena musste dagegen mehrfach als kritisches Publikum herhalten. Die Nikolaus-Aktion war auch ihre Idee und heute wird sie als Nikolaus-Chauffeurin im Dienst sein. Und im äußersten Notfall hält sie ein goldfarben eingeschlagenes Notizbuch bereit.

Denn für seine 17 Termine hat sich Hahn genauestens vorbereitet. "Ich habe lange Gespräche mit den Eltern geführt", berichtet der 36-Jährige, der bis dato in Leimen vor allem bekannt war für sein Engagement gegen die Rathausplatz-Bebauung. Er weiß nun von den Hobbys der Kinder, die Namen ihrer besten Freunde und mehr. Seine Notizen hat Hahn schon mehrfach durchgelesen und will die Termine ohne Büchlein schaffen.

Auf seine Besuche, wo ihn zwischen ein und fünf Kinder erwarten, freut er sich. Vor einem Termin hat er aber auch "Respekt", wie er selbst sagt. Eine Familie hat extra die Verwandten aus Spanien eingeladen. "Da ist also ein kleines spanisches Mädchen dabei, das den Nikolaus-Brauch überhaupt nicht kennt", erklärt Hahn. "Ihr muss ich wohl erst ein bisschen die Angst nehmen." Er hofft, dass ihm das gelingt - ebenso wie in den anderen Familien. Für einen guten Start hat er jedenfalls Mandarinen und einen Schoko-Nikolaus für jedes Kind dabei.