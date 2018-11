Leimen. (fre) Wer den öffentlichen Straßenraum für Aktivitäten nutzt, muss dafür zahlen. Wie viel im jeweiligen Fall bezahlt werden muss, regelt auch in der Großen Kreisstadt die "Satzung über die Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen", zu der auch ein entsprechendes Gebührenverzeichnis gehört. Just jenes stand bei der zurückliegenden Ratssitzung auf der Tagesordnung.

Das Bemerkenswerteste an diesem Tagesordnungspunkt: Obwohl die gültige Satzung schon 25 Jahre auf ihren Paragrafen hat, wurde an den bestehenden Gebührensätzen nicht geschraubt. Die Gebühren - so kam es für den Zuhörer rüber - bleiben auf dem Niveau von 1993. Aber es wurden bei nur einer gemeinderätlichen Enthaltung zwei neue Gebührentatbestände geschaffen und zwar für Infostände und für die länger dauernde Nutzung von Parkplätzen. Im Amtsdeutsch heißt Letzteres "Sondernutzung durch Reservieren von Straßenraum".

Wer demnach bei Umzügen einen entsprechenden Freiplatz vor der Wohnung reservieren möchte, muss künftig pro Parkplatz und angefangener Woche mindestens acht Euro zahlen. Findet das Gleiche statt in Stadtbereichen, in denen das Parken kostenpflichtig ist, erhöht sich die Gebühr auf 18 Euro. Und wer im öffentlichen Raum einen Infostand aufbauen möchte, ist mit zehn Euro pro Tag dabei.

In den gemeinderätlichen Vorberatungen waren die Gebühren für Infostände der strittige Punkt, wie Oberbürgermeister Hans D. Reinwald wissen ließ. Den Ausführungen von Ralf Frühwirt (GALL) war zu entnehmen, dass die ursprünglich angedachten Gebührensätze wohl höher lagen: Der Aufforderung, dem Ehrenamt keine Steine in den Weg zu legen, sei man laut Frühwirt nachgekommen.

Der OB gab denn auch ausdrücklich zu Protokoll, dass das Plakatieren von Wahlkampfplakaten in Zeiten eines Wahlkampfes "natürlich kostenfrei" bleiben werde. Er spielte hier wohl auf die Sondernutzungsgebühr für Plakattafeln an. Je angefangener Woche werden hier grundsätzlich 65 Euro fällig.

Die Sondernutzungssatzung kennt selbstredend auch andere Gebührentatbestände. So kostet ein Baukran, der auf der Straße steht, je angefangene zehn Quadratmeter sieben Euro pro Woche. Ein Bauschuttcontainer ist mit wöchentlich sechs Euro dabei. Ein Erker oder eine Markise, die den Straßenraum überbauen, kostet pro angefangene zehn Quadratmeter mindestens 300 Euro - einmalig. Schaukästen, Zigarettenautomaten oder Auslagen, die mehr als 30 Zentimeter auf schmale Gehwege ragen, sind mit jährlich 65 Euro dabei.

Und wenn Gaststätten eine Außenbestuhlung haben wollen, müssen sie pro angefangenen zehn Quadratmetern und Jahr 28 Euro zahlen.