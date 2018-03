Leimen. (lew) Seit dem heutigen Dienstagmittag um kurz nach 12 Uhr gibt es einen neuen Blitzer - und zwar direkt vor dem Rathaus. Da dieser Bereich als verkehrsberuhigt eingestuft ist, gilt Schrittgeschwindigkeit, sprich 4 bis 7 km/h. Wie Walter Stamm, Leiter des Ordnungsamtes auf RNZ-Nachfrage mitteilte, wurde die Maßnahme ergriffen, da viele Verkehrsteilnehmer hier mit 30 km/h durchgefahren seien. In Zukunft kann das teuer zu stehen kommen. Mit der neuen Anlage verfügt die Stadt Leimen damit über insgesamt sechs Blitzer. Die anderen fünf befinden sich am Ortseingang von Nußloch kommend, in der Rohrbacher Straße von Heidelberg kommend, an den Ortsein- bzw. Ausgängen von Gauangelloch sowie in St. Ilgen in der Pestalozzistraße auf Höhe der Geschwister-Scholl-Schule.