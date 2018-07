Leimen. (pol/mare) Der 21-jährige Leimener, der seit Donnerstag vermisst wurde, ist tot. Das teilt die Polizei mit.

Demnach wurde der junge Mann nach Hinweisen eines Zeugen am Freitagabend leblos in einem Steinbruch in der Nähe von Leimen gefunden. Zuvor hatte es umfangreiche Suchmaßnahmen - unter anderem mit einem Polizeihubschrauber - gegeben.

Laut Kriminalpolizei gibt es keine Hinweise, dass beim Tod des 21-Jährigen Fremdverschulden im Spiel gewesen war.