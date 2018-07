Kerzen und Blumen wurden nach der Tat am Ort des Geschehens in Leimen abgelegt. Archiv-Foto: Priebe

Leimen. (dpa/lsw) Das Landgericht Heidelberg spricht am Mittwoch sein Urteil gegen einen 36 Jahre alten Mann, der nach einem Streit vor einem Nachtclub seinen Kontrahenten erstochen haben soll. Der Angeklagte soll den Mann Ende September vergangenen Jahres in Leimen vor dem Lokal mit acht wuchtigen Stichen getötet haben. Das Opfer starb trotz Notoperation einen Tag später an seinen Verletzungen. Nach Angaben des Landgerichts hat der wegen Totschlags angeklagte Mann, der aus dem Kosovo stammt, nicht zur Sache ausgesagt. (Az.: 6 Ks 200 Js 22433/17).

Die Staatsanwaltschaft hat eine Verurteilung wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren beantragt. Der Verteidiger des Angeklagten hat keinen Antrag gestellt.

Der 36-Jährige war wenige Tage nach der Attacke in Nordfrankreich gefasst worden. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatten sich die beiden Männer vor der Tat im Club mehrfach gestritten. Daraufhin habe der Angeklagte das Lokal verlassen, vor der Tür sein unbewaffnetes Opfer abgepasst und zugestochen. Einer der acht Stiche durchtrennte die Brustschlagader.