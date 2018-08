Leimen. (ugh) Das hätte auch ganz böse ausgehen können: Unbekannte haben einen der großen Findlinge, die den Parkplatz am Schwimmbad abtrennen, mitten auf die Straße gelegt. Das Ganze ereignete sich zwar schon in der Nacht auf Samstag, treibt aber Stadtsprecher Michael Ullrich immer noch die Zornesröte ins Gesicht.

"Es ist immer wieder unbegreiflich, welche Kräfte manche Zeitgenossen freisetzen, um andere zu gefährden", sagt Ullrich. "Was damit außer Kraft und wenig Hirn bewiesen werden sollte, bleibt schleierhaft."

Dass es nicht zu einem schlimmen Unfall kam, ist dem Zufall zu verdanken. Der Gemeindevollzugsdienst war nämlich gegen 0.45 Uhr auf einer Routinefahrt. Dabei wurde der riesige Stein auf der Durchfahrtsstraße entdeckt. Von den Tätern weit und breit keine Spur.

Dennoch kann und will die Stadtverwaltung eine solche Tat nicht tolerieren: "Die Stadt wird Strafanzeige gegen Unbekannt stellen", kündigte Michael Ullrich an. Für ihn steht felsenfest: "Ein origineller Dummer-Jungen-Streich sieht anders aus." Er möchte sich gar nicht ausmalen, was alles hätte passieren können.

Immer wieder kommt es zu gefährlichen, handgemachten Hindernissen auf Straßen. 2013 etwa, da brachte eine auf die Straße gelegte Europalette einen Radfahrer in Weinheim zu Fall, der Familienvater erlitt schwere Kopfverletzungen. 2016 wurde eine vierköpfige Familie schwer verletzt, weil sie auf der Autobahn A7 bei Heidenheim über einen Betonklotz fuhr, der auf die Fahrbahn geworfen wurde.