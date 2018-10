Leimen. (pol/mare) Was für ein Fund: Am Sonntag zwischen 15 und 16 Uhr entdeckte eine Frau in der Volksbankfiliale in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße eine Geldmappe mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Sie nahm die Mappe samt Inhalt an sich, wie die Polizei berichtet.

Die Geldmappe mit den Wocheneinnahmen eines Geschäfts hatte ein Ehepaar in der Filiale vergessen. Sie wollten das Geld eigentlich am Automaten einzahlen. Das Problem: Der Automat war kaputt. So fuhr das Paar zu einer anderen Filiale und bemerkte dort, dass sie die Geldmappe in Leimen vergessen hatten. Als sie wieder in der ersten Filiale ankamen, war die Mappe weg.

Der Polizeiposten Leimen wertete Videoaufnahmen aus und konnte eine Frau als "Finderin" ausmachen. Gegen die sie wird nun wegen Unterschlagung ermittelt.

Die Polizei fordert die Unbekannte auf, ihren "Fund" zurückzugeben. Wer außerdem Hinweise zu dieser Frau oder dem Vorfall machen kann, kann sich beim Polizeiposten Leimen unter Telefon 06224/17490 melden.