Von Christoph Moll, Stefan Hagen und Carsten Blaue

Leimen/Rhein-Neckar.Herr Sauerzapf – diese Ansprache hat Bruno Sauerzapf wohl selbst nicht wirklich gemocht. Nein, alle die ihn kannten, nannten ihn einfach Bruno, und das waren sehr viele. Es war kennzeichnend für den Leimener, der die Nähe zu den Menschen liebte und dessen Herz über Jahrzehnte für die Kommunalpolitik in der Großen Kreisstadt sowie im Rhein-Neckar-Kreis schlug. Dieses Herz hörte am Freitag auf zu schlagen. Völlig überraschend ist mit Bruno Sauerzapf einer der bekanntesten Kommunalpolitiker der Region verstorben. Er wurde 77 Jahre alt.

Der Grundstein für sein kommunalpolitisches Wirken wurde früh gelegt. Sauerzapf, Jahrgang 1944, begann 1961 eine Ausbildung bei der damaligen Gemeinde Leimen. Früh zeigte sich sein Talent: Als Bester von weit über 100 Teilnehmern absolvierte er seine Lehrabschlussprüfung im Jahr 1964 und die Laufbahnprüfung für den gehobenen Dienst. Im Alter von gerade einmal 37 Jahren wurde Sauerzapf im Jahr 1981 Erster Beigeordneter in seiner Heimatgemeinde – und blieb dies sage und schreibe 30 Jahre lang, ab 1992 als Erster Bürgermeister. Einen ganz persönlichen Höhepunkt seines Berufslebens erlebte Sauerzapf im Jahr 1983, wie er einmal erzählte. Während ihres Praktikums bei der Stadt lernte er seine Frau Ursula kennen. Aus der Ehe gingen drei Töchter hervor.

Als im Jahr 2000 der Sessel des Oberbürgermeisters frei wurde, warf Sauerzapf seinen Hut in den Ring. Er unterlag Wolfgang Ernst, wirkte aber loyal auch als dessen "rechte Hand". Doch nicht nur in der Kommunalpolitik hinterließ Sauerzapf seine Spuren. Er wirkte auch in zahlreichen ehrenamtlichen Tätigkeiten und Funktionen.

Ein großes Anliegen war ihm dabei, den Schwachen in der Gesellschaft zu helfen. So war er Jahrzehnte lang Mitglied in gleich zwei Ortsvereinen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) – in Leimen und in St. Ilgen. So wurde der Kreisvorstand auf ihn aufmerksam, als im Jahr 2012 ein Nachfolger für den scheidenden Kreisvorsitzenden Rainer Dellbrügge aus Schriesheim zu finden war. Dieser erinnert sich: "Ich kannte den Bruno vorher gar nicht richtig. Aber er war zugänglich, umgänglich, authentisch und verstellte sich nie. Und vor allem war er super vernetzt." So kam’s dann, dass ein Christdemokrat Kreischef der roten Awo werden sollte, was nicht wenige der Delegierten bei der entscheidenden Versammlung damals irritierte. Aber Sauerzapf sagte: "Ich könnte mit meiner Einstellung auch Mitglied der SPD sein, wenn auch nicht auf deren linkem Flügel. Es geht darum, Sozialpolitik nicht als Parteipolitik zu betreiben." Vier Jahre blieb Sauerzapf im Amt.

Für sein Engagement erfuhr er zahlreiche Ehrungen: Leimen verlieh ihm 1994 die Stadtmedaille in Gold. 1997 erhielt Sauerzapf das Bundesverdienstkreuz am Bande. Im Jahr 2011, kurz vor dem Ruhestand, feierte er das außergewöhnliche goldene Dienstjubiläum. Der Höhepunkt folgte im Januar 2012, als Sauerzapf in Anerkennung seiner überragenden Verdienste um das Gemeinwohl die Ehrenbürgerwürde der Stadt Leimen empfangen durfte, die höchste Auszeichnung seiner Geburtsstadt. So ganz konnte Sauerzapf es aber auch im Ruhestand nicht lassen. So wirkte er bis zuletzt als Geschäftsführer des Wasser-Zweckverbands Hardtgruppe.

Sauerzapfs Wirken ging weit über Leimen hinaus: 1973 wurde der CDU-Politiker in den ersten Kreistag des neu entstandenen Rhein-Neckar-Kreises gewählt. Zuletzt war er der am längsten amtierende Kreisrat und Fraktionsvorsitzende. Ihm war in der Union schon früh Verantwortung übertragen worden. 1979 wurde er Geschäftsführer der Kreistagsfraktion, 1984 Sprecher im Ausschuss für Umwelt und Technik und 1989 schließlich Fraktionschef als Nachfolger des Bundestagsabgeordneten Bernd Schmidbauer. Zudem war er Stellvertreter des Landrats.

Der Kreistag erkannte ihm 1998 den Ehrenring des Rhein-Neckar-Kreises zu, das Präsidium des Landkreistages Baden-Württemberg ehrte ihn 1994 mit der Landkreismedaille in Bronze für 20 Jahre im Kreistag; 2003 folgte die Verleihung der Landkreismedaille in Silber für 30 Jahre und schließlich 2015 die Landkreismedaille in Gold. Bruno Sauerzapf bekam noch weitere Auszeichnungen: 1998 den Ehrenring des Rhein-Neckar-Kreises und 2013 die Goldmedaille des Rhein-Neckar-Kreises für 40 Jahre Zugehörigkeit zum Kreistag – eine äußerst seltene Ehre.

Die Fülle der Aufgaben schaffte Bruno Sauerzapf nur mit viel Disziplin. Wer ihn kannte, schätzte seine offene Art. Sauerzapf verhandelte in der Sache hart, blieb aber immer fair. "Er hat sich für alles interessiert. Ideologien in der Kommunalpolitik hat er vehement abgelehnt, es ging ihm um die Praxis", sagt der frühere Kreissprecher, Berno Müller. Sauerzapf habe seine Meinung uneitel vorgebracht und Raum für andere Meinungen gelassen. "Das war keine One-Man-Show. Er war ein Teamplayer", betont Müller. Oder um es mit Dellbrügges Worten zu sagen: "Der Bruno war ein Guter."