Leimen-St. Ilgen/Heidelberg. (luw) Wie ist ein 85-Jähriger zu verurteilen, der zugibt, alkoholisiert und im Streit ein Obstmesser in den Bauch des Lebensgefährten seiner Tochter gerammt zu haben? Darüber entscheiden voraussichtlich am heutigen Freitag die Richter am Heidelberger Landgericht. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag, der gebürtige Russe aus St. Ilgen sitzt seit der Tat im September 2018 in Untersuchungshaft.

Weitere besondere Umstände werden die Entscheidung des Gerichts wohl kaum erleichtern: So erklärte am Donnerstag am dritten Prozesstag ein psychiatrischer Gutachter, dass der gesundheitlich angeschlagene Angeklagte regelmäßig Alkohol trinke. Eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt scheitere aber "wohl schon an seinem Alter". Die Hoffnung, dass die Behandlung durch einen Therapeuten erfolgreich sei, bezeichnete der Sachverständige als "lebensfremd". Der Angeklagte sei nicht alkoholsüchtig: "Ich würde ihm einen schädlichen Gebrauch attestieren", sagte der Psychiater. Der Angeklagte selbst hatte erklärt, dass er immer wieder "Suff-Phasen" habe, in denen er über mehrere Tage vor allem Wein trinke. Dann gebe es wieder Tage und Wochen, in denen er abstinent sei.

So käme nach Einschätzung des Psychiaters eher eine Unterbringung in einer Einrichtung für Betreutes Wohnen in Frage. Dabei müsse der Angeklagte von seiner 86-jährigen Ehefrau räumlich getrennt werden, erklärte der Sachverständige: Laut mehreren Zeugenaussagen werde der 85-Jährige im alkoholisierten Zustand ihr gegenüber gewalttätig. Die Ehefrau wiederum hatte ihre Aussage vor Gericht verweigert und lediglich den Wunsch geäußert, dass ihr Mann möglichst bald nach Hause komme. Sie verfolgte bisher jeden der Prozesstage im Gerichtssaal.

Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Jochen Herkle sagte der Psychiater über den Angeklagten: "Ich habe keinerlei Anhaltspunkte, dass sich an seinen Trinkgewohnheiten in nächster Zeit etwas ändern wird, wenn er frei kommt. Es wird alles wieder so sein wie früher." Zudem gebe es im sozialen Umfeld des Angeklagten "niemanden, der das problematisieren würde". Vielmehr sei "Alkoholismus in diesem Kulturkreis ein gängiges Muster". Der Angeklagte spricht kein Deutsch und halte sich seit seiner Ankunft in Leimen im Jahr 1999 in einem Umfeld auf, das ausschließlich Russisch spricht.

Die Nacht vor der Tat hatte die Ehefrau des Angeklagten bei ihrer Tochter verbracht. Dies geschehe laut Zeugen häufiger, wenn der 85-Jährige Alkohol trinke. Unmittelbar vorausgegangen war der Tat ein Streit zwischen dem betagten Ehepaar. Der Lebensgefährte ihrer Tochter ging nach derzeitiger Kenntnis dazwischen und forderte den Angeklagten auf, sich von der 86-Jährigen fernzuhalten. Dann habe der Angeklagte ein Messer mit einer Klingenlänge von acht Zentimetern aus der Tasche gezogen und zugestochen. Das 43-jährige Opfer blieb laut einer Ärztin vor lebensbedrohlichen Verletzungen verschont, weil seine Fettschicht das Messer aufhielt.

Am heutigen Freitag soll das Urteil fallen. Gestern war aber der Verteidiger des Angeklagten erkrankt. Sollte er heute nicht anwesend sein, wird die Verkündung verschoben.