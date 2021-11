Nicole Staber und Thomas Wagner (r.) brachten das Glockenspiel in nächtelanger Arbeit wieder zum Klingen. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald freut es. Foto: Ullrich

Leimen. (mu) Lange waren sie still – jetzt spielen sie wieder: die Glocken aus Meissner Porzellan an der Amtsverwaltung St. Ilgen. Seit 1991 erklangen die 13 Glocken regelmäßig. Mit der Sanierung des Gebäudes mussten sie vorübergehend stillgelegt werden. "St. Ilgen ist einer von weniger als 50 Standorten weltweit, die solch ein wertvolles Glockenspiel haben", so Oberbürgermeister Hans Reinwald. "Es stand für uns deshalb außer Frage, dass der Betrieb sobald als möglich wieder aufgenommen wird."

Zu verdanken hat man dies Nicole Staber von der Musikschule und Thomas Wagner, Inhaber eines Tonstudios. Sie nahmen sich der Aufgabe an, die veraltete Abspielanlage neu zu programmieren. "Die Sache stellte sich aber als komplexer heraus, als wir zunächst angenommen hatten", meinte Nicole Staber und führt aus: "Die Glocken aus Meissner Porzellan haben bestimmte Tonhöhen, die dazu führen, dass wir nicht alle gewünschten Melodien abspielen können." Thomas Wagner ergänzt, dass sie daher bis spät in die Nacht im Tonstudio saßen, "um die optimalen Melodieführungen zu finden und das Programm darauf abzustimmen".

Insgesamt können rund 100 Melodien abgespielt werden. 20 suchten die beiden Musikprofis nun aus. Unter anderem kann man nun jahreszeitlich wechselnd im Frühling Vivaldi lauschen, im Sommer dem "Jäger aus Kurpfalz", im Herbst "Freude schöner Götterfunken" und im Winter der Ouvertüre aus Wilhelm Tell. In der Adventszeit kommen "Jingle Bells" und "Stille Nacht" zum Zug. Daneben gibt es weitere Melodien zu hören, die jeweils um 10.15, 12.15, 15.15 und 18.15 Uhr erklingen.