Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Die Umzüge sind gemeistert und die Räume in der neuen Adresse bezogen. Im Mörikeweg 1 ist jetzt alles unter einem Dach: Das Gebäude bietet im Untergeschoss und Erdgeschoss genug Platz für die Leimener Tafel, die Kleiderstube Leimen-St. Ilgen, die verschiedenen Beratungsstellen der Stadt und vieles mehr. Auf Einladung der Stadt und des Sozialvereins "Auf Augenhöhe" konnten die Räume besichtigt und ihrer Bestimmung übergeben werden.

Für Oberbürgermeister Hans D. Reinwald war das eine besondere Freude: Er konnte ein gegebenes Versprechen einlösen. Bei seinem Amtsantritt vor gut zwei Jahren hatte er der damaligen und viel zu früh verstorbenen St. Ilgener Awo-Vorsitzenden Karin Hack versprochen, geeignete Räume für die von der Awo betriebene Leimener Tafel zu suchen. Die Einkaufsmöglichkeit für Bürger mit geringem Einkommen war bis dahin notdürftig in zwei Containern bei der Kurpfalz-Halle untergebracht und keine Dauerlösung. Die Stadt stehe hinter der Tafel, betonte Reinwald.

Auf die Eröffnung des Tafelladens an neuer Stelle blickte das Stadtoberhaupt mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Er freute sich über die komfortable Unterbringung. "Wir konnten die Tafel in würdigen Räumen unterbringen und sie mit neuer Einrichtung und Geräten versehen", sagte er. Zugleich bedauerte er, dass Tafelläden in einem reichen Land wie Deutschland überhaupt notwendig seien. "Ich hoffe, dass im sozialen Bereich gesetzliche und finanzielle Änderungen erfolgen, die es möglich machen, dass alle Bürger mit ihrem Einkommen und ihrer Rente auskommen und in normalen Supermärkten einkaufen gehen können."

Sabine Kuhn leitet den Tafelladen mit vielen Ehrenamtlichen. Sie freut sich über den hellen und ausreichend großen Verkaufsraum, die Lagermöglichkeiten und den Vorbereitungsraum. Foto: Geschwill

Als Leiterin der Leimener Tafel durfte nun Sabine Kuhn zusammen mit ihrem ehrenamtlichen Helferteam die Räume beziehen und strahlte über das ganze Gesicht. Im Untergeschoss des neuen Bürgerzentrums hat die Leimener Tafel jetzt einen Eingangsbereich, wo die Registrierung der Kunden erfolgt, sowie einen ausreichend großen Vorbereitungsraum für die Lebensmittel und einen übersichtlichen Verkaufsraum mit Kassenbereich.

Ein Flur verbindet den Tafelladen mit der Kleiderstube, die zuvor in der Landgrafenstraße untergebracht war und vom Verein "Leimen ist bunt" geführt wurde. Ortrud Wagner, Krimhild Stephan, Erika Borwitz, Irina Afanasjew und Erlinde Hinkel leiten die Kleiderstube ehrenamtlich. Beiden Einrichtungen stehen im Untergeschoss des Bürgerzentrums rund 300 Quadratmeter Fläche zur Verfügung, die über einen separaten Eingang mit breiter Zufahrt erreicht werden können.

Sowohl Tafelladen als auch Kleiderstube bekamen mit dem Leimener Sozialverein "Auf Augenhöhe" einen neuen Träger. Oberbürgermeister Hans D. Reinwald als Vorsitzender, Sabine Kuhn als seine Stellvertreterin und Geschäftsführerin Birgit Zeitler kümmern sich künftig um deren Erhalt. Als Leiterin des Tafelladens dankte Sabine Kuhn den vielen Helfern und Unterstützern, die nicht zuletzt mit Bar-, Sach- und regelmäßigen Lebensmittelspenden der Tafel zur Seite standen und stehen.

Im Erdgeschoss des neuen Bürgerzentrums ist jetzt die Psychologische Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensfragen zu finden. Auch die Sucht- und Drogenberatung, die Schuldnerberatung, die Allgemeinen Sozialen Dienste der Stadt, die Geschäftsstelle des Sozialvereins "Auf Augenhöhe" sowie die Integrationsmanager, der Internationale Bund und das Büro für Inklusion und Barrierefreiheit sind hier untergebracht. Somit ist der Mörikeweg nun eine hilfreiche Anlaufstelle für viele geworden.