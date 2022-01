Leimen-St. Ilgen. (lesa) Für viele Bereiche des öffentlichen Lebens gehört sie schon seit Wochen zum Maßnahmenkatalog, ab Montag gilt sie auch für die Kleinsten. Mit dem 10. Januar führt die baden-württembergische Landesregierung in Kitas und der Kindertagespflege eine Corona-Testpflicht für Über-Einjährige ein. Wahlweise dreimal die Woche ein Antigen-Schnelltest oder zweimal die Woche eine PCR-Testung sollen verhindern, dass vor allem die Omikron-Variante in Kindergärten und Kitas um sich greift. Droht am Montag nun ein organisatorisches Chaos an den Kitas? Kinder mit Angst vor dem Teststäbchen? Aufgebrachte Eltern? Die RNZ hat bei einem der größten Kindergärten der Region nachgefragt – dem Nikolaus-Lenau-Haus in Leimen-St. Ilgen.

Omikron an Symptomen erkennen? Gar nicht so leicht. Übliche Coronasymptome wie Husten, Fieber, Geschmacks- und Geruchsverlust werden seltener. pic.twitter.com/xJgOOBo1p7 — Quarks (@quarkswdr) January 6, 2022

"Ich wurde noch nicht angesprochen, dass es vehement Kritik gibt", zeigt sich Erika Boos gelassen. Die Erfahrung der Elternbeiratsvorsitzenden, die seit November im Amt ist, rührt wohl auch daher, dass regelmäßige wöchentliche Corona-Testungen für die Lenau-Kinder nichts Neues sind. Bereits seit über einem halben Jahr würden dort zweimal wöchentlich die sogenannten Lolli-Tests durchgeführt. Bei dieser Form der Testung lutschen die Kinder eine halbe Minute an einem Stäbchen, das anschließend in einem PCR-Pooltest ausgewertet wird. Boos’ Erfahrung: "Die Kinder haben Spaß daran und auch die anfänglichen Probleme mit Testen oder Nicht-Testen scheinen überwunden." Nach einem Corona-Ausbruch in der Einrichtung im vergangenen Frühjahr hatten zahlreiche Eltern die angeordnete Testung ihrer Kinder verweigert.

Auch Tina Reinwald, Leiterin der Einrichtung, berichtet auf Anfrage, dass sich die bisherige Text-Praxis im Lenau-Haus mit den ab Montag geltenden offiziellen Anforderungen decken. Sie zeigt sich begeistert von den längst zur Routine gewordenen Testungen im morgendlichen Stuhlkreis: "Das funktioniert hervorragend", berichtet die Kita-Chefin. Seit Einführung der Tests, die indes freiwillig sind, habe es immer wieder einzelne Corona-Fälle in der Einrichtung gegeben. "Aber sie wurden so früh entdeckt, dass sie nicht auf andere übergesprungen sind", betont Reinwald. Und was tut die Kita-Leiterin am Montag, wenn sich ein Kind nicht der nun verpflichtenden Testung unterzieht? Auf diese Frage schmunzelt Reinwald. "Es gab bisher kein Kind, das nicht wollte."