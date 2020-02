Von Nicolas Lewe

Leimen. Die Gleise zwischen den Haltestellen Kurpfalz-Centrum und Leimen Friedhof an der Straßenbahnlinie 23 sind dringend sanierungsbedürftig. Hierüber hat die RNZ in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet. Ab dem kommenden Montag, 2. März, wird der Streckenabschnitt nun zur Großbaustelle. Bereits im August hatte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) sich dazu gezwungen gesehen, den Betrieb auf dem rund 200 Meter langen Abschnitt zwischen der Haltstelle Moltkestraße und der Endhaltestelle Friedhof bis auf Weiteres einzustellen. Die Gleisanlage war bereits damals derart beschädigt, dass auf ihr nicht mehr gefahren werden konnte.

Die am Montag beginnenden Bauarbeiten umfassen den barrierefreien Ausbau der Straßenbahnhaltestellen Kurpfalz-Centrum, Moltkestraße und Leimen Friedhof, die Erneuerung der Gleise sowie die Tiefbauarbeiten in der Römerstraße und der Nußlocher Straße. Insgesamt 15 Millionen Euro sollen die Arbeiten kosten. Die Finanzierung teilen sich die Heidelberger Straßen- und Bergbahn (HSB), die Stadt Leimen und die Leitungsbetreiber. Zudem wird die Maßnahme mit Fördermitteln vom Land bezuschusst. Die Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Jahre, gliedern sich in fünf Bauphasen und sind in vier Baufelder unterteilt.

> Bauphase 1 startet am Montag mit den Baufeldern 1,2 und 3. Los geht’s mit dem Rückbau der Gleise in der Römerstraße ab der Kreuzung Bismarckstraße bis zur vormaligen Endhaltestelle beim Leimener Friedhof.

> Bauphase 2 soll planmäßig ab August 2020 beginnen und die Arbeiten der Gleiserneuerung im Baufeld 1 und den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Leimen Friedhof umfassen. Parallel dazu werden die Leitungsarbeiten in den Baufeldern 2 und 3 fortgesetzt.

> Bauphase 3 ist für Februar 2021 terminiert. Der Gleisbau im Baufeld 1 soll zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein. Die Leitungsarbeiten ziehen in das Baufeld 4 weiter. Ab diesem Zeitpunkt kann auch die Haltestelle Kurpfalz-Centrum nicht mehr angefahren werden. Endhaltestelle der Linie 23 ist dann bis zum Ende der Baumaßnahme der Georgi-Marktplatz. Die Gleiserneuerungsarbeiten rücken ins Baufeld 2 weiter. Außerdem wird mit dem barrierefreien Ausbau der Haltestelle Moltkestraße begonnen.

> Bauphase 4 schließt sich ab Juni 2021 an. Die Arbeiten zur Gleiserneuerung ziehen nach Abschluss im Baufeld 2 ins Baufeld 3 weiter. Während die Leitungsarbeiten im Baufeld 4 weiter andauern, werden die Gleis- und Straßenbauarbeiten im Baufeld 4 in der Römerstraße fortgeführt.

> Bauphase 5 ist die finale Bauphase. In ihr wird zwischen September 2021 und März 2022 die Gleiserneuerung im Baufeld 4 abgeschlossen. Des Weiteren erfolgt der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Kurpfalz-Centrum. Wenn der Gleisbau abgeschlossen ist, soll anschließend der Straßenbau fertiggestellt werden. Wie die RNV mitteilt, ist geplant, den Gleisbogen über die Rathausstraße im Rahmen einer Wochenend-Baustelle im "Sperrschatten" der Gesamtmaßnahme zu erneuern. Der Abschluss der zweijährigen Sanierungsmaßnahme soll dann, sofern alles nach Plan verläuft, im März 2022 erfolgen.

Info: Weitere Informationen zur Großbaustelle gibt es im Internet unter www.rnv-online.de/leimen