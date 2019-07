Wer sich die Winzerpräsentation beim 1. Weißburgunder Gipfel von 15 bis 21 Uhr im Portland Forum, Festhallenstraße 1, nicht entgehen lassen will, erhält Karten für 22 Euro im Vorverkauf und bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung sowie für 29 Euro an der Tageskasse. Außerdem verlost die RNZ fünfmal zwei Karten. Wer gewinnen will, ruft

So können Sie gewinnen

Wer sich die Winzerpräsentation beim 1. Weißburgunder Gipfel von 15 bis 21 Uhr im Portland Forum, Festhallenstraße 1, nicht entgehen lassen will, erhält Karten für 22 Euro im Vorverkauf und bei allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung sowie für 29 Euro an der Tageskasse. Außerdem verlost die RNZ fünfmal zwei Karten. Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0137822/702322 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN PREIS (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Wein sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Donnerstag, 11. Juli, um 13 Uhr geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden).

[-] Weniger anzeigen