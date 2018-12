So sehen die als Engerlinge bezeichneten Larven von Junikäfern aus. Foto: von Erichsen/dpa

Leimen. (luw) Keine guten Nachrichten aus dem Erdreich des Otto-Hoog-Stadions: Die Engerlinge, die auf dem Rasenplatz bereits einen Schaden in Höhe eines fünfstelligen Betrags angerichtet haben, konnten bisher nicht beseitigt werden. "Wir kriegen die jetzt nicht mehr eliminiert", sagte Michael Sauerzapf vom städtischen Grünflächenamt auf RNZ-Nachfrage. Das liege daran, dass sich die Junikäfer-Larven nach Absinken der Temperaturen nun tiefer in die Erde gegraben hätten.

Im Sommer war aufgefallen, dass eine regelrechte Plage dieser Larven das Stadion heimgesucht hatte, in dem neben Schulsport auch Training und Spiele des VfB Leimen stattfinden. Die Menge der Graswurzeln fressenden Engerlinge und das Ausmaß der Zerstörung hatte wie berichtet sogar den gelernten Gärtner Sauerzapf erstaunt. Wie er nun erklärte, könne man die Schädlinge mit sogenannten Nematoden als biologisches Gegenmittel erst erreichen, wenn es wieder wärmer werde. Eigentlich wollte man alle Engerlinge noch in diesem Jahr beseitigen, um dann den Rasen zu fräsen und ein genaueres Bild über die Schadenshöhe zu gewinnen. "Jetzt stehen wir im Frühjahr Gewehr bei Fuß", so Sauerzapf. Wenn es wärmer werde und die Tiere wieder aktiv würden, wolle man sofort reagieren, um dann auch den letzten Engerling aus dem Rasen zu entfernen.

Derzeit sehe es so aus, als würde man danach neuen Rasen aussäen, sagte Sauerzapf. Dies sei bei der großen Fläche an kaputtem Rasen die günstigere Variante gegenüber dem Auslegen von Rollrasen. Die Tiere hatten sich offenbar schon vor mindestens eineinhalb Jahren im Stadion eingenistet; Engerlinge bleiben bis zu drei Jahre im Erdboden, ehe sie sich verpuppen und zu Käfern werden.