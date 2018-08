Leimen/Sandhausen. (lew) Mit über 400.000 Kubikmetern hat der Wasserbezug im Bereich des Zweckverbands "Wasserversorgung Hardtgruppe" im Juli einen historischen Höchststand erreicht. Mitglieder des Zweckverbands sind die Gemeinden Leimen, Sandhausen und Walldorf. Wie der Geschäftsführer Bruno Sauerzapf mitteilt, lagen die Bezugsmengen im Juli der vergangenen fünf Jahre sonst für gewöhnlich zwischen 305.000 und 368.000 Kubikmetern. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 lag der Verbrauch bei 327.000 Kubikmetern.

Bereits in den Monaten April bis Juni des Jahres 2018 stiegen die Zahlen jedes Mal auf über 300.000 Kubikmeter pro Monat, wobei der Unterschied zwischen 312.608 Kubikmetern (Juni) und 400.397 Kubikmetern (Juli) immens ist. Leimen mit seinen 26.900 Einwohnern bezog im Juli 139.000 Kubikmeter Wasser, in der 14.900- Seelen-Gemeinde Sandhausen waren es 108.000 Kubikmeter. Bemerkenswert: Im Juli 2017 lag der Bezug in Sandhausen bei 77.000 Kubikmetern.